EEUU impuso sanciones a entidades rusas involucradas en un acuerdo de drones con Irán

La adquisición por parte de Rusia y el suministro por parte de Irán de estos UAV violan la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y alimentan aún más el conflicto en Ucrania (REUTERS/Gleb Garanich)

Estados Unidos impuso sanciones a tres entidades rusas relacionadas con la creciente relación militar de Moscú con Teherán, una relación que incluye la transferencia de vehículos aéreos no tripulados (UAV) desde Irán. El Kremlin está desplegando estos vehículos aéreos no tripulados contra Ucrania, incluso en ataques a gran escala contra la infraestructura civil, dijo Antony Blinken a través de un comunicado del Departamento de Estado.

“El Departamento de Estado está designando a las Fuerzas Aeroespaciales Rusas (VKS), al Centro Estatal 924 para Aviación No Tripulada y al Comando de Aviación de Transporte Militar (VTA) de conformidad con la Sección 1 (a) (i) de la Orden Ejecutiva 14024 para operar o tener operado en el sector de material de defensa y material relacionado de la economía de la Federación de Rusia”, afirma Blinken. “VKS era el beneficiario previsto del acuerdo Rusia-Irán sobre la transferencia de vehículos aéreos no tripulados; el Centro Estatal 924 de Aviación No Tripulada envió personal a Irán para recibir capacitación sobre el funcionamiento de UAV iraníes; y VTA participó en la transferencia de vehículos aéreos no tripulados de Irán a Rusia”.

La adquisición por parte de Rusia y el suministro por parte de Irán de estos UAV violan la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y alimentan aún más el conflicto en Ucrania. Según Blinken, Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para interrumpir estas transferencias e imponer consecuencias a quienes participan en esta actividad.

Por otra parte, el gobierno de Biden acusó más temprano a Rusia de moverse para proporcionar asistencia militar avanzada a Irán, incluidos sistemas de defensa aérea, helicópteros y aviones de combate, como parte de una cooperación más profunda entre las dos naciones mientras Teherán proporciona drones para apoyar la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, citó el viernes las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos para las acusaciones y dijo que Rusia estaba ofreciendo a Irán “un nivel sin precedentes de apoyo militar y técnico que está transformando su relación en una asociación de defensa de pleno derecho”.

Antony Blinken (REUTERS/Kevin Lamarque)

Kirby dijo que Rusia e Irán estaban considerando montar una línea de ensamblaje de drones en Rusia para el conflicto de Ucrania, mientras que Rusia estaba entrenando a pilotos iraníes en el caza Sukhoi Su-35 e Irán podría recibir entregas del avión dentro de un año.

“Estos aviones de combate fortalecerán significativamente la fuerza aérea de Irán en relación con sus vecinos regionales”, dijo Kirby.

Las acusaciones de EEUU son parte de un esfuerzo deliberado de la potencia norteamericana para impulsar el aislamiento global de Rusia, en este caso dirigido a las naciones árabes que han buscado contener la malevolencia regional de Irán y que no han tomado una postura firme contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

A principios de este año, la administración de Biden acusó a Arabia Saudita de ponerse del lado de Rusia en el conflicto al promover los recortes del cartel de la OPEP+ para aumentar el precio del petróleo, crucial para financiar el esfuerzo bélico de Moscú. Arabia Saudita e Irán han estado en lados opuestos de una guerra de poder de un año en Yemen.

Kirby dijo que las transferencias de armas violaban las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y que Estados Unidos estaría “utilizando las herramientas a nuestra disposición para exponer e interrumpir estas actividades”.

(Con información de AP)

