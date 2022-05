Los talibanes ordenan a las mujeres que usen el burka, el velo que les cubre el cuerpo y la cara en público

REUTERS/Adnan Abidi/File Photo

En un decreto publicado el pasado sábado, Hibatullah Akhundzada, jefe supremo de los talibanes y de Afganistán, ordenó a las mujeres que cubran completamente el cuerpo y el rostro en público, estimando que el burka, que solo deja una rejilla a la altura de los ojos, es la mejor opción.

“Tendrán que llevar un chador [un término que también se usa para designar al burka] porque es tradicional y respetuoso”, indicó.

“Las mujeres que no sean ni demasiado jóvenes ni demasiado mayores tendrán que cubrir su rostro cuando estén frente a un hombre que no sea miembro de su familia”, para evitar la provocación, precisa el texto.

Si no tienen algo importante que hacer en el exterior, es “mejor para ellas que permanezcan en casa”, añade.

El decreto detalla también los castigos a los que se exponen los responsables familiares que no hagan respetar el uso del velo integral. Las dos primeras faltas, su mahram (su tutor, siempre un hombre) merecerán una advertencia. A la tercera, irán tres días a la cárcel y si reinciden, serán conducidos ante un juez.

Además, si una funcionaria del gobierno no lleve este tipo de velo será inmediatamente despedida. Ante las nuevas restricciones, Estados Unidos manifestó su preocupación.

“Estamos extremadamente preocupados porque los derechos y el progreso que las mujeres y niñas afganas lograron y disfrutaron en los últimos 20 años se están erosionando”, indicó un portavoz del Departamento de Estado norteamericano.

A Washington y sus socios internacionales, señaló, les inquieta “profundamente los pasos recientes dados por los talibanes “en relación a las mujeres y las niñas, incluidas las restricciones a la educación y los viajes”.

Desde el retorno al poder del grupo islamista, a mediados de agosto, el temido Ministerio de la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio había publicado varias consignas sobre cómo deben vestirse las mujeres. Esto se trata del primer decreto nacional sobre el tema.

Hasta ahora, los talibanes habían exigido que las mujeres usaran como mínimo un hiyab, un velo que cubre la cabeza pero deja descubierto el rostro, aunque recomendaban el uso del burka. “El islam jamás ha recomendado el chador”, dijo a la AFP una militante de los derechos de la mujer que sigue viviendo en Afganistán.

“Los talibanes, en lugar de avanzar, dan marcha atrás. Se comportan como durante su primer gobierno, son los mismos que hace 20 años”, agrego está mujer, pidiendo que su nombre no fuera divulgado.

Los talibanes impusieron el uso del burka durante su primer régimen, entre 1996 y 2001, durante el cual llevaron a cabo una fuerte represión contra los derechos de las mujeres, de acuerdo con su interpretación rigorista de la “sharía”, la ley islámica.

En aquella época, los agentes del ministerio de la Promoción de la Virtud azotaban a las mujeres que eran sorprendidas sin usar burka, una vestimenta que ha seguido usándose desde hace muchos años en regiones afganas más tradicionales y rurales.

“Estamos en una nación rota, que es atacada de una manera que no podemos entender. Como pueblo, estamos terminados”, tuiteó Muska Dastageer, exprofesora en la universidad americana de Afganistán, que hoy reside en el extranjero.

Una profesora en una ex universidad de Afganistán, que uso un seudónimo, dijo, “Soy una musulmana practicante y valoro lo que el Islam me ha enseñado. Si, como hombres musulmanes, tienen un problema con mi hiyab, entonces deberían usar su propio hiyab y bajar la mirada”, dijo.

“¿Por qué deberíamos ser tratadas como ciudadanas de tercera clase porque no pueden practicar el Islam y controlar sus deseos sexuales?” preguntó la profesora, la ira evidente en su voz. Como mujer soltera que cuida de su madre, Marzia no tiene mahram. Ella es el único sostén de su pequeña familia.

“No estoy casada, mi padre murió hace mucho tiempo y cuido a mi madre”, dijo.

“Los talibanes mataron a mi hermano, mi único mahram, en un ataque hace 18 años. ¿Me pedirían prestado un mahram ahora para que me castiguen la próxima vez?”. ella preguntó. Los talibanes han detenido repetidamente a Marzia mientras viajaba sola para trabajar en su universidad, lo que constituye una violación de un edicto anterior que prohíbe a las mujeres viajar solas.

“Regularmente paran el taxi en el que estoy y me preguntan dónde está mi mahram”, dijo Marzia. “ Cuando trato de explicar que no tengo uno, no me escuchan. No importa que sea una profesora respetada; no muestran dignidad y ordenan a los taxistas que me abandonen en las rutas”, dijo.

“He tenido que caminar varios kilómetros hasta casa o mis clases en más de una ocasión”. Los sentimientos de Marzia fueron repetidos por activistas por los derechos de las mujeres en Afganistán y fuera del país.

La activista Huda Khamosh lideró las manifestaciones encabezadas por mujeres en Kabul que tuvieron lugar después de la toma del poder por los talibanes el verano pasado. Ella evadió el arresto durante una represión talibán contra mujeres manifestantes en febrero. Más tarde, Khamosh se enfrentó a los líderes talibanes en una conferencia en Noruega y les exigió que liberaran a sus compañeras de protesta en Kabul.

“Se nos impuso el régimen talibán, y sus reglas autoimpuestas no tienen base legal y envían un mensaje equivocado a las mujeres jóvenes de esta generación en Afganistán, reduciendo su identidad a su ropa”, dijo Khamosh, quien instó a las mujeres afganas a para alzar la voz.

“Nunca te quedes callada”, dijo. “Los derechos otorgados a una mujer [en el Islam] son más que el derecho a elegir marido y casarse”, dijo Khamosh, refiriéndose a un decreto talibán sobre derechos que se enfocaba solo en el derecho al matrimonio, pero no abordaba cuestiones del trabajo y la educación de las mujeres.

“Las mujeres tienen dignidad y agencia sobre sus vidas”, dijo.

“Veinte años [de avances logrados por las mujeres afganas] no es un progreso insignificante que se pierda de la noche a la mañana. Ganamos esto con nuestras propias fuerzas, luchando contra la sociedad patriarcal, y nadie puede sacarnos de la comunidad”. Los activistas también dijeron que habían predicho los desarrollos actuales en Afganistán y culparon por igual a la comunidad internacional por no reconocer la urgencia de la situación.

Samira Hamidi, activista afgana e investigadora sénior de Amnistía Internacional, dijo que incluso después de que los talibanes tomaron el poder en agosto pasado, las mujeres afganas siguieron insistiendo en que la comunidad internacional mantuviera los derechos de las mujeres como “un componente no negociable de su compromiso y negociaciones con la talibanes”.Pero la comunidad internacional les ha fallado una vez más a las mujeres afganas, dijo Hamidi.

“Le di esperanza a tantas niñas y todo eso se ha tirado a la basura por no tener sentido”, dijo. “Mi corazón se rompe en pedazos con cada nueva ‘ley’ y decretos que emiten que contradicen nuestros valores islámicos y afganos”.

Tras haber vuelto al poder a mediados de agosto, al término de dos décadas de presencia militar de Estados Unidos y sus aliados en el país, los talibanes prometieron implantar un régimen más tolerante y flexible. Pero rápidamente fueron tomando medidas contra las mujeres.

En marzo, tras meses prometiendo que autorizarían la educación a las chicas, los talibanes ordenaron el cierre de escuelas femeninas de enseñanza secundaria, apenas unas horas después de haber abierto sus puertas.

Un cambio de actitud inesperado que justificaron argumentando que la educación de las niñas debía hacerse plegándose a la “sharía”. Los talibanes también impusieron la separación entre hombres y mujeres en los parques públicos de Kabul, con días de visita atribuidos para cada sexo.

También en marzo, los islamistas ordenaron a las aerolíneas en Afganistán que impidan que las mujeres tomen vuelos a menos que estén acompañadas por un varón de su familia. Tras su llegada, las mujeres quisieron conservar sus derechos manifestándose en Kabul y en otras grandes ciudades. Pero sus protestas fueron reprimidas violentamente y muchas afganas fueron detenidas incluso durante semanas.

