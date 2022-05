Quién es el monje negro que cuida la fortuna de Elon Musk y se encarga, también, del trabajo sucio

Jared Birchall en diciembre de 2019. Es el hombre que maneja la fortuna de Elon Musk y "arregla" su vida (Patrick T. Fallon/Bloomberg)

Desenterrar la suciedad de un enemigo. Hecho. Organizar préstamos masivos. Claro. Contratar guardaespaldas, vender casas y dirigir -al menos sobre el papel- una empresa de neurotecnología de mil millones de dólares. No hay problema, jefe.

Así es Jared Birchall, que durante los últimos seis años ha sido la mano derecha de Elon Musk, manejando la fortuna y los caprichos de la persona más rica del mundo.

Durante la mayor parte de la carrera de Birchall -como los mejores manipuladores- ha actuado en gran medida en segundo plano. Sus antiguos compañeros de clase en la Universidad Brigham Young dicen que no le recuerdan, ni tampoco sus ex compañeros de trabajo en Merrill Lynch, donde fue despedido por mala conducta. La gente del estrecho mundo de las oficinas familiares y los gestores de patrimonios de alto valor dicen sólo que reconocen el nombre, si es que lo hacen.

Pero Birchall, de 47 años, es una de las personas más importantes del círculo de Musk. Está al frente de la oficina familiar del líder de Tesla Inc., Excession, junto con su incipiente fundación, y gestiona muchos de los emprendimientos personales de Musk. La gente que conoce a Birchall lo describe como un tipo apacible que es esencialmente el fixer (solucionador de problemas) de un multimillonario caprichoso que a menudo suscita controversia.

Ese papel ha crecido en complejidad a medida que la riqueza de Musk se ha disparado de los meros miles de millones a las decenas de miles de millones y a los cientos de miles de millones. Más recientemente, ha ayudado a comprar Twitter Inc. con un complejo paquete de financiación que inicialmente incluía un préstamo récord de 12.500 millones de dólares ligado a la participación de Musk en Tesla.

La adquisición de 44.000 millones de dólares ha elevado el ya considerable perfil de Musk, pero también ha centrado la atención en Birchall.

Formaba parte del pequeño círculo que interactuaba con Wall Street para conseguir los préstamos que eran clave para asegurar el acuerdo, según una persona con conocimiento de las conversaciones. Aunque carecía de experiencia en la organización de adquisiciones multimillonarias, Birchall ayudó a reunir a los bancos -con la ayuda de su antiguo empleador, Morgan Stanley- para conseguir la financiación, dijo la persona, que lo describió como una persona sensata y fácil de tratar.

El jueves, Musk reveló que un grupo de inversores estaba aportando más de 7.000 millones de dólares de capital. Entre ellos se encuentran el multimillonario de Oracle Corp. Larry Ellison, la empresa de capital riesgo Sequoia Capital y la bolsa de criptomonedas Binance. Una persona familiarizada con las conversaciones con Binance dijo que Birchall fue uno de los puntos de contacto, trabajando en chats de vídeo para ayudar a empujar el acuerdo sobre la línea.

Birchall también ha desempeñado un papel de embajador, abrazando la opinión de Musk de que Twitter debería ser una plataforma sin restricciones para la libertad de expresión.

Elon Musk junto a su madre, la ex modelo Maye Musk (Foto: Twitter)

“Está en desacuerdo con la censura. Especialmente para un presidente en funciones. Es una locura”, escribió Birchall en un mensaje de diciembre a Charles Johnson, un antiguo agente político de derechas convertido en inversor tecnológico, que a su vez fue expulsado de Twitter tras ser denunciado por acoso.

Y luego están los entresijos de la gestión de todas las cosas de Musk. La vida del multimillonario es complicada. A menudo se desplaza en un jet privado y toma decisiones importantes, como la venta de todas sus casas o la compra de una empresa de redes sociales, de forma bastante abrupta. Todo esto sucede mientras su ya considerable familia crece junto con su perfil. Alguien tiene que estar ahí para ocuparse de los detalles: organizar el jet, vender las casas, contactar con los banqueros, contratar a las niñeras y a los guardias de seguridad. Y para Musk, es Birchall.

Birchall no ha respondido a los mensajes ni a las llamadas en las que se le pedían comentarios para este artículo.

Birchall se inició en el mundo de las finanzas en Goldman Sachs Group Inc. tras graduarse en Brigham Young en 1999. Fue un período corto: en 2000, se trasladó a trabajar en la riqueza privada en Merrill Lynch en Los Ángeles, donde fue despedido por “el envío de correspondencia a un cliente sin la aprobación de la administración”, según un informe reglamentario.

En 2010, Birchall se unió a Morgan Stanley, donde una persona familiarizada con su tiempo allí lo describió como alguien que no era una superestrella, pero bueno en la gestión de las fortunas de los ricos.

Entonces Musk le llamó.

Birchall dejó Morgan Stanley en 2016 para ayudar al líder de Tesla a crear Excession, llamada así por la novela de ciencia ficción de Iain Banks. El libro se centra en un poderoso objeto extraterrestre, la Excesión, que aparece y estimula a las sociedades a luchar por su control.

Gran parte de la gestión de una oficina familiar tiene que ver con el ajuste cultural. En la Excesión, es sorprendente la coincidencia entre Birchall, un hombre de familia mormón de bajo perfil, y Musk, un provocador online tres veces divorciado que se droga abiertamente y que ha tenido recientemente dos hijos con la música Claire Boucher, más conocida como Grimes. El niño y la niña se llaman X e Y, respectivamente.

Como todo lo que rodea a Musk, la oficina familiar no es típica. Al fin y al cabo, la mayoría de las inversiones de Musk, salvo su reciente compra de Twitter, son en sus propias empresas: Tesla, Space Exploration Technologies Corp., the Boring Co. y Neuralink. Aparte de eso, ha dicho que ha invertido en un puñado de criptodivisas y, antes de vender sus mansiones, en una cartera inmobiliaria en California.

La gran mayoría de la riqueza de Musk, que actualmente asciende a casi 250.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, está formada por su participación del 16% en Tesla.

Es posible que el propio Birchall haya creado su propia riqueza considerable, aunque no se acerque a los niveles estratosféricos de su jefe. Un informe de Morgan Stanley muestra que el típico jefe de una gran oficina familiar gana entre 1 y 3 millones de dólares al año. Pero la remuneración puede ser muy superior en función de las responsabilidades, especialmente si incluye la gestión directa del dinero mediante la elección de acciones o fondos de cobertura en los que invertir.

Y en los niveles más altos, las recompensas pueden ser significativas. John Phelan, cofundador de la empresa de inversiones de Michael Dell, ha hecho lo suficiente para amasar una colección de arte de categoría mundial que puede exhibir en una mansión de Palm Beach recién construida.

Sin embargo, Excession es una empresa mucho más pequeña, lo cual es inusual para alguien con la enorme riqueza de Musk. La firma está dirigida por solo dos personas, dijo Musk en 2019 durante un juicio después de que se refiriera a un experto en buceo británico que ayudaba a rescatar a un equipo de jugadores de fútbol tailandeses como “pedófilo”.

“Hay algunas oficinas familiares muy conocidas por ahí que tienen más de un centenar de personas trabajando para ellos y hay toda la campana y el silbato”, dijo Tayyab Mohamed, cofundador de la firma de reclutamiento de oficinas familiares Agreus Group.

Suele haber investigadores, un equipo de gestión y un comité de inversión, además de un grupo de personas que se encargan de las tareas cotidianas, como la contratación de seguridad o niñeras y la organización de viajes, dijo Mohamed.

FOTO DE ARCHIVO: Elon Musk mira su teléfono móvil en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, el 19 de enero de 2020 (Reuters)

Cascade Investment, de Bill Gates, emplea a docenas de personas en varios equipos para gestionar el capital riesgo, los bienes inmuebles y las selecciones de acciones, incluyendo lo que Elon Musk afirma que es una apuesta de 500 millones de dólares en acciones de Tesla.

Birchall tiene ayuda. Alex Spiro, el abogado de Musk, ha desempeñado un papel clave en la defensa del multimillonario en sus enredos con la Comisión de Valores de Estados Unidos y la demanda del “pedófilo”. No quiso hacer comentarios para este artículo.

Otra empresa de gestión de patrimonios, Catalyst Family Office, también ha sido vinculada a Musk. Se describe a sí misma como una oficina multifamiliar que ofrece inversiones, impuestos, filantropía y planificación patrimonial, así como “gestión de conserjería y estilo de vida”.

Ronald Gong, socio gerente de Catalyst, aparece en los formularios fiscales de la fundación de Musk que se remontan a 2013. Ha figurado como agente de otras entidades asociadas a Musk, como Gatsby LLC, que compró una casa en la bahía de San Francisco por 23,4 millones de dólares en 2017. Esa propiedad fue la última de las casas de Musk en California que se vendió tras su traslado a Texas, en una operación de 30 millones de dólares en diciembre. Catalyst, con sede en Silicon Valley, ha abierto también una oficina en Austin. La sociedad de responsabilidad limitada se registró en Texas en agosto.

Birchall también trasladó a su familia a Texas, comprando una casa de 2,25 millones de dólares en Austin en 2020. El listado de la casa de cinco dormitorios muestra un espacio de vida ornamentado con columnas en el vestíbulo y un elaborado trabajo de hierro, con una piscina y una pista de tenis en el exterior.

Excession también se trasladó a Texas, junto con la Fundación Musk, la escuela de Musk, Ad Astra, y varias de sus otras LLC, todas las cuales enumeran a Birchall como director, gerente, director financiero, o algún otro título, incluyendo Neuralink, la compañía de implantes cerebrales de Musk, que incluye a Birchall como director y funcionario ejecutivo.

Pero Birchall no tiene necesariamente un poder ejecutivo real en estas entidades; por ejemplo, su nombre sólo se añadió a la documentación de Neuralink como una conveniencia legal, dijo una persona familiarizada con el asunto. Birchall rara vez visitaba la oficina de Neuralink y no participaba en el trabajo diario, dijo la persona, que pidió no ser nombrada para hablar del funcionamiento interno de la empresa.

Birchall ha asumido funciones más típicas de un jefe de oficina familiar, como facilitar las relaciones con los grandes bancos a los que Musk recurre habitualmente para obtener megapréstamos. Estos han sido la clave para que Musk haya hecho crecer su fortuna, pidiendo préstamos para financiar nuevas empresas en lugar de verse obligado a vender acciones de Tesla. Eso también ha reducido significativamente sus obligaciones fiscales.

Los mensajes de texto entre Musk y sus confidentes, publicados como parte de la investigación sobre sus tuits de 2018 sobre la toma de Tesla privada por 420 dólares la acción, ilustran un ejemplo. Incluido en los cientos de mensajes y llamadas sólo hay un único intercambio entre él y Birchall: un mensaje de texto en el que Birchall promociona a su antiguo empleador, sugiriendo que Morgan Stanley debería participar en cualquier acuerdo de privatización considerando que han sido “nuestro mejor recurso en el lado personal, de lejos”.

“Le proporcionan la mayor (350M$) de todas las líneas y cada vez que les hemos presionado para obtener más poder de préstamo o una tasa más baja, han cumplido”, escribió. En 2018, Musk contrató 61 millones de dólares en hipotecas sobre cinco propiedades en California con la ayuda de Morgan Stanley.

“Me parece justo”, respondió Musk.

A diferencia de su jefe, con sus más de 90 millones de seguidores en Twitter, la presencia online de Birchall es mínima. Sigue a 40 personas en Twitter, incluyendo a Musk y a todas sus empresas, y nunca ha tuiteado ni le ha gustado un tuit. Es más activo en Facebook, publicando fotos de sus cinco hijos junto a vídeos y mensajes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

La palabra que aparece a menudo para describir a Birchall es “agradable”: cuatro personas diferentes entrevistadas para este artículo utilizaron esa palabra. Pero incluso aquellos que han interactuado con él no se quedan con una gran impresión porque habla poco.

A veces, el trabajo de Birchall para Musk ha parecido estar en desacuerdo con su persona de tipo agradable.

Ya en 2018, Birchall se encargó de desenterrar los trapos sucios del hombre de la demanda del “pedófilo”, que había criticado la sugerencia de Musk de utilizar un submarino de SpaceX para rescatar al equipo de fútbol atrapado en Tailandia.

Birchall, usando un seudónimo James Brickhouse, contrató a un estafador que decía ser un investigador privado. Birchall dijo en su testimonio que había utilizado el alias de Brickhouse antes para hacer cosas como planificar el viaje de Musk y comprar un dominio web: justballs.com. (El acuerdo para el sitio web nunca se llevó a cabo.) Musk finalmente ganó el caso.

Este tipo de trabajos extraños no son infrecuentes para los jefes de las oficinas familiares, dijo Mohamed, de Agreus Group, por lo que puede ser difícil encontrar personas adecuadas para el puesto que provengan del mundo de Wall Street.

“La línea entre lo personal y lo profesional se cruza muy a menudo”, dijo.

En años más recientes, Birchall ha actuado de enlace con organizaciones sin ánimo de lucro en nombre de la fundación de Musk, como el compromiso de 100 millones de dólares para el XPrize Carbon Removal, donaciones a Feeding Texas y millones de dólares a un par de investigadores de Covid-19.

En los dos últimos años, cedió algunas responsabilidades a Igor Kurganov, un jugador de póquer convertido en altruista eficaz que ha sido la persona de referencia para los beneficiarios recientes de la Fundación Musk. Birchall sigue asistiendo a las llamadas, dijo Dan Barouch, uno de los investigadores de Covid-19 que recibió 2,5 millones de dólares de la fundación. Describió a Birchall como “perfectamente agradable”, aunque no está seguro de qué hace exactamente para Musk.

“La respuesta corta es que no sé exactamente cómo funciona la Fundación Musk”, dijo Barouch, que también ha hablado directamente con Musk, algo inusual para los becarios.

Mohamed dijo que Birchall y Musk deben tener una gran química, teniendo en cuenta que Birchall ha estado allí durante más de seis años.

“Si no tienes esa química personal y esa cultura que encaja con el principio para el que vas a trabajar, no durarías mucho”, dijo Mohamed. “Asumo que más allá del conjunto de habilidades de Jared -y estoy bastante seguro de que es genial en lo que hace-, pero más allá de eso, estoy absolutamente seguro de que comparte un increíble ajuste y química con Elon Musk”.

