El sospechoso de raptar a Madeleine McCann dijo que la policía alemana alteró su foto para hacerlo parecer un atacante sexual

Madeleine McCann y Christian Brueckner

Christian Brueckner, principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann, acusó a la policía alemana de alterar una fotografía de su rostro y ponerle “dientes de conejo” para hacerlo parecer un atacante sexual.

La policía alemana sospecha de una serie de ataques sexuales de Brueckner en Portugal, país donde desapareció la niña británica en mayo de 2007 y, entre ellos, se encuentra un ataque a otra niña alemana de 10 años en una playa apenas un mes antes.

En una carta obtenida por Daily Mail, Brueckner acusa a los investigadores de manipular una imagen para darle dientes más prominentes . “Descubrí tres pruebas que son manipuladas por la BKA (policía alemana). Sé que esto suena increíble. La forma en que manipularon la prueba es un trabajo tan poco profesional que me estoy riendo”, señaló.

La carta de Christian Brueckner

Y siguió: “Ya es hora de que les diga que todavía no he perdido el sentido del humor, ni siquiera en esta situación crítica. Esto es lo que me mantiene vivo. ¿Ahora quieres saber qué manipularon? Te diré dos cosas. La BKA sabía que la víctima le dijo a la policía en Portugal que el culpable tenía dientes ‘como un conejo’. O tal vez sabían que tenía algún problema con los dientes. Así que me tomaron una foto y cambiaron mi apariencia haciendo que mis dientes fueran terriblemente feos. Incluso la víctima dijo al verlo que no puede recordar que eran tan terribles. Eso es gracioso, ¿no? Pero no lo suficiente, la BKA tomó un archivo de un dentista al que fui en 1999, está bien, es un archivo de prisión. Simplemente manipularon este archivo muy antiguo que tengo un tipo especial de hueso donde están los dientes (sic). Dicen que el hueso de arriba está mucho más adelante que el de abajo. Definitivamente no soy yo, es falso. Esto hace que sea bastante fácil para mí mostrar lo contrario”.

En la misiva a la que accedió el medio británico, luego subrayó: “Espero que este caso termine en los tribunales, pero no lo creo. Estuve hablando con mi abogado por teléfono sobre eso y por alguna razón sé que la línea telefónica está controlada por la BKA, lo cual está prohibido. Eso significa que saben por mis descubrimientos (sic) y también que perderán la cara frente a la corte y de muchos otros testigos”.

“Tengo curiosidad por los otros casos, pero hasta ahora mi abogado no los ha recibido. Eso significa que cualquiera puede decir cualquier cosa sobre mí, pero yo no puedo decir una palabra en mi defensa”, manifestó.

Christian Brueckner (Carabinieri/Handout via REUTERS)

Nuevas pruebas

Investigadores han encontrado nuevas pruebas que podrían incriminar al principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann hace 15 años, dijo Hans Christian Wolters, el fiscal alemán que investiga el caso desde 2020.

En una entrevista con el canal de televisión portugués CMTV el martes, Wolters dijo que los detectives creían haber encontrado “algunos hechos, algunas pruebas nuevas”, y agregó: “ Estamos seguros de que él (Brückner) es el asesino de Madeleine McCann ”.

El condenado por abuso de menores y tráfico de drogas Christian Brueckner, que se encuentra entre rejas en Alemania por violar a una mujer en la misma zona de la región portuguesa de Algarve, donde desapareció Madeleine en 2007 cuando tenía tres años, fue identificado formalmente como sospechoso oficial el mes pasado.

Era la primera vez que un fiscal portugués identificaba a un sospechoso en el caso desde que Kate y Gerry McCann, los padres de Madeleine, fueron nombrados sospechosos en 2007. Posteriormente fueron absueltos.

Brueckner, de 45 años, ha negado su implicación en la desaparición de Madeleine de su habitación durante unas vacaciones familiares.

La furgoneta camper ha estado en posesión de la policía alemana desde junio de 2020, cuando las autoridades comenzaron a buscar información sobre Brueckner

Se ha especulado con la posibilidad de que se hayan encontrado pruebas relacionadas con Madeleine en la furgoneta que Brückner había utilizado en el momento de su desaparición. El periodista de la CMTV preguntó a Wolters si negaba esas afirmaciones y éste respondió: “No quiero negarlo”.

Wolters, que no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios, dijo que no podía proporcionar detalles de la investigación alemana en curso porque el sospechoso aún no había sido notificado.

Anteriormente había declarado a Reuters que el nombramiento de Brueckner como sospechoso en el caso por parte del fiscal portugués tenía como objetivo interrumpir el plazo de prescripción de 15 años de Portugal.

“Independientemente del resultado, Madeleine siempre será nuestra hija y se ha cometido un crimen verdaderamente horrible”, dijeron los padres de Madeleine en un comunicado el martes, cuando se cumplieron 15 años de su desaparición.

Los McCann han hecho una campaña incansable para llamar la atención sobre la desaparición de su hija y figuras públicas británicas, desde magnates de los negocios hasta autores y estrellas del fútbol, han hecho llamamientos para obtener información.

