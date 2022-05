El papa Francisco dijo que el posible origen de la invasión de Putin a Ucrania fueron “los ladridos de la OTAN a las puertas de Rusia”

Uno de los encuentros de Francisco con Putin en el Vaticano (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

El papa Francisco cree que quizás los “ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia” provocaron que Vladimir Putin reaccionara mal y lanzara la invasión a Ucrania: “Un enfado que no sé si fue provocado -se pregunta- pero quizás facilitado, sí” .

Así lo expresó en una entrevista que le concedió a Corriere della Sera y que ha generado reacciones en todo el mundo. Al margen de revelar algunos detalles de sus frustrados intentos por conseguir un alto el fuego, un diálogo de paz duradero y una reunión con Putin, la máxima autoridad de la Iglesia Católica apuntó al origen del conflicto.

Le reclaman no ser claro en la condena a las brutalidades cometidas por el ejército invasor durante la ocupación, dramáticamente reveladas a su retirada de la región de Kiev.

Los periodistas de la AFP fueron los primeros en entrar en Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas. Descubrieron una escena de horror que conmocionaría al mundo: veinte cuerpos esparcidos por una calle

“El continuo acercamiento de Francisco a Moscú, incluso en medio de las atrocidades reportadas, se remonta al silencio percibido del Papa Pío XII, criticado por algunos grupos judíos por no hablar lo suficiente contra el Holocausto”, escribió Nicole Winfield en la agencia de noticias AP, en una larga nota sobre la diplomacia falta de resultados que ha ensayado el Vaticano desde el inicio de la invasión, e 24 de febrero.

En la entrevista con Corriere, Francisco habló también sobre su iniciativa para ir a Moscú a dialoar con Putin. El papa cree que el Kremlin no detendrá su opfensiva a pesar del brutal derramamiento de sangre y asl múltiples crisis humanitarias que ha generado, con consecuencias para Europa e incluso en otros continentes, que dependen de las cosechas ucranianas para abastecerse de granos y que verán interrumpida la cadena de distribución por el bloqueo a los puertos.

”Por supuesto, era necesario que el líder del Kremlin permitiera algunas ventanas. Todavía no hemos recibido respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad ¿cómo no detenerla? Hace veinticinco años vivimos lo mismo con Ruanda”, dijo Francisco.

Por el momento subrayó que no irá a Ucrania: ”Siento que no tengo que ir. Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin”, señaló.

El papa Francisco habla mientras asiste a la Vigilia de Pascua en la Basílica de San Pedro en El Vaticano. 16 de abril, 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El envío de armas a Ucrania

Sobre si es lícito el envío de armas por parte de los países a Ucrania para que se defiendan de la invasión, el papa dijo que no es capaz de responder y añadió: “Estoy demasiado lejos de la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esa tierra se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran para esto: para probar las armas que hemos producido”.

Según Francisco, “este fue el caso que se dio de la Guerra Civil Española antes de la Segunda Guerra Mundial”.

“El comercio de armas es un escándalo, pocos se oponen. Hace dos o tres años llegó a Génova un barco cargado de armas que hubo que trasladar a un gran carguero para transportarlas a Yemen. Los trabajadores del puerto no querían hacerlo. Dijeron: pensemos en los niños de Yemen. Es una cosa pequeña, pero un bonito gesto. Debería haber tantos así”, añadió.

El presidente Joe Biden y el CEO de Lockheed Martin, Jim Taiclet, dialogan frente a un misil antitanque Javeline en Troy, Alabama (REUTERS/Jonathan Ernst)

Otra de las críticas a Francisco pasa por el cuidado de sus lazos con el jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill. Este ha apoyado la guerra de Putin, y su postura motivó la suspensión de una reunión entre ambos líderes religiosos que estaba pautada en Jerusalén. Sin embargo, el papa no rompe relaciones con quien apoya de manera expresa la guerra.

”Tenía una reunión programada con él en Jerusalén el 14 de junio. Sería nuestro segundo cara a cara, nada que ver con la guerra. Pero ahora él también está de acuerdo

SEGUIR LEYENDO: