Ucrania denunció nuevos ataques en Mariupol tras expirar el ultimátum de Moscú

Una vista muestra los cuerpos de los civiles asesinados durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania, el 17 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

El Ejército ucraniano denunció nuevos ataques por parte de las fuerzas rusas sobre Mariupol tras expirar el nuevo ultimátum del Kremlin para la rendición de los combatientes que resisten en la ciudad, asediada por tropas rusas.

Los ataques aéreos se han concentrado en el puerto y en los altos hornos de Azovstal, escenario de intensos combates durante los últimos días.

Este mismo domingo, el primer ministro de Ucrania, Denis Shmigal, aseguró que las fuerzas ucranianas todavía controlan parte de la asediada ciudad de Mariupol y que seguirán combatiendo “hasta el final”.

Rusia había amenazado con la “aniquilación” a las fuerzas ucranianas que no aceptaran las condiciones de rendición antes del mediodía del domingo, pero éstas han ignorado la propuesta.

“La ciudad sigue sin caer”, declaró el primer ministro ucraniano a la cadena estadounidense ABC. “Los militares van a luchar hasta el final”, añadió.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, Oleksandr Motuzianik, también confirmó en rueda de prensa que las fuerzas ucranianas siguen resistiendo a pesar de que Rusia sigue enviando refuerzos para proseguir su avance.

Una vista muestra una calle dañada durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria sureña de Mariupol, Ucrania, el 17 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

“La situación en Mariúpol es difícil y dura. La lucha está ocurriendo en este momento. El Ejército ruso está llamando constantemente a unidades adicionales para asaltar la ciudad”, declaró el portavoz.

Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró que su país no cederá a Rusia territorios del este del país para poner fin a la guerra, lo que avisora una fuerte batalla en la región frente a las tropas enviadas por Vladimir Putin y los grupos separatistas.

Desde Kiev, en entrevista con CNN, el líder de Ucrania aseguró que su ejército está preparado para luchar contra las tropas rusas en la región de Donbás. Según consideró, esa batalla podría influir en el curso de toda la guerra.

Respecto a una posible cesión de territorios, el mandatario explicó que no puede confiar en Moscú, ya que no habrían garantías de que Rusia no vuelva a intentar tomar Kiev luego de ocupar el este del país. “Por eso es muy importante que no se lo permitamos, que nos mantengamos firmes, porque esta batalla... puede influir en el curso de toda la guerra”, añadió.

Miembros de servicio de las tropas prorrusas conducen un vehículo blindado durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en Ucrania. 11 de abril de 2022. REUTERS/Chingis Kondarov.

En ese sentido, reiteró la importancia de hacer replegar lo más posible a las tropas invasoras. “Entendemos que el hecho de que los hayamos combatido y se hayan marchado, y que estén huyendo de Kiev -del norte, de Chernihiv y de esa dirección- no significa que si son capaces de capturar Donbás, no vayan a acercarse más a Kiev”.

Zelesnky se mostró de acuerdo con el presidente estadounidense, Joe Biden, que acusó de genocidio a las fuerzas rusas. “Mira lo que pasó en Bucha. Está claro que ni siquiera es una guerra, es un genocidio. Simplemente mataron gente. No soldados, gente. Simplemente dispararon a la gente en las calles. La gente iba en bicicleta, tomaba el autobús o simplemente caminaba por la calle. Había cadáveres en las calles”, lamentó.

(Con información de Europa Press)

