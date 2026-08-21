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Betty la fea vuelve con nueva temporada, viejos amores y el reencuentro del Cuartel de las Feas

El tráiler oficial anticipa una etapa marcada por la nostalgia, la vuelta de figuras históricas como El Francés y nuevas tensiones personales y profesionales para Betty en Bogotá

Nuevas oportunidades. Viejos recuerdos. Y una decisión que podría cambiarlo todo. Mira el tráiler oficial de Betty La Fea: Más fea que nunca. Estreno el 28 de agosto en Prime Video. (Prime Video)
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El regreso de Betty la fea ya tiene primer adelanto oficial. Prime Video reveló el tráiler y el arte principal de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca, la tercera temporada de la historia, que se estrenará el 28 de agosto de 2026. El lanzamiento confirma una nueva etapa para uno de los títulos más reconocidos de la televisión latinoamericana, ahora adaptado al formato de streaming y con varios personajes históricos otra vez en pantalla.

La plataforma difundió el material promocional y ubicó la nueva entrega otra vez en Bogotá, la ciudad donde nació la ficción original. Ese regreso al escenario central de la historia funciona como un puente con la telenovela emitida entre 1999 y 2001, una producción de RCN Estudios que se convirtió en un fenómeno internacional y que figura en Guinness World Records como la telenovela más adaptada de la historia.

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Póster de 'Betty la fea' con Betty Pinzón (Ana María Orozco) en primer plano. Fondo urbano ilustrado. Textos: Amazon Prime, Nueva Temporada, 28 de Agosto
Prime Video presentó el tráiler oficial y el arte principal de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca, que se estrenará el 28 de agosto. (Prime Video)

El avance anticipa una temporada atravesada por la nostalgia, el reencuentro con personajes clásicos y una nueva etapa personal para Beatriz Aurora Pinzón. Entre los puntos que más expectativa generan aparece la vuelta de Sofía, que permite la reunión completa de El Cuartel de las Feas por primera vez desde la ficción original. A eso se suma el regreso de Michel Doinel, conocido como El Francés, y la incorporación en pantalla de Román, una figura vinculada a la historia previa que abre nuevas tensiones sentimentales en torno a Betty.

Parte del elenco destacó el carácter excepcional de este retorno, a 25 años del debut de la novela. Patrick Delmas, que retoma el papel de Michel Doinel, definió esa posibilidad con una frase tajante: “Es un milagro para un actor volver a estar en una serie que funcione tanto después de tantos años”, declaró en testimonios recogidos por EFE. La vuelta también reúne a Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez y Carlos “Pity” Camacho, entre otros nombres históricos de la franquicia.

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Prime Video revela fecha de estreno de la nueva temporada de 'Betty la fea' - crédito Prime Video
La tercera temporada llegará con todos sus episodios disponibles el mismo día, en formato de maratón. (Prime Video)

Orozco señaló, según EFE, que reencontrarse con Betty no implicó una repetición automática del personaje, sino un nuevo desafío interpretativo. La actriz explicó que el proceso tuvo complejidades y que esta versión del personaje se ubica en un momento distinto de su vida. En la nueva temporada, Betty atraviesa una etapa de mayor autonomía, con decisiones personales que también impactan en su vínculo con Armando Mendoza y en el futuro de Ecomoda.

Abello también se refirió a ese conflicto y planteó que la independencia de Betty representa una distancia que Armando no deseaba. Esa tensión aparece como uno de los ejes dramáticos de la temporada, junto con el peso del pasado y la reaparición de antiguas relaciones. En paralelo, Carlos “Pity” Camacho vuelve como Pascual, el “Papero”, un personaje que suma otra línea dentro del entramado afectivo y familiar de la historia.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez presentan 'Muertas de risa' en Lima, una única función este 11 de mayo
La nueva entrega de Betty La Fea: Más Fea Que Nunca combinará personajes históricos, nuevas decisiones y conflictos sentimentales. (Prime Video)

La producción está a cargo de RCN Estudios y cuenta con dirección de Juan Carlos Mazo. El equipo de producción incluye a Juan Pablo Posada, Yalile Giordanelli y Alexander Marín, mientras que el guion quedó en manos de César Augusto Betancur “Pucheros”, Luis Carlos Ávila y Carolina Cuervo. El reparto de esta temporada también incluye a Julián Arango, Lorna Cepeda, Mario Duarte, Juanita Molina, Diego Cadavid, Julio César Herrera, Luces Velásquez, Estefanía Gómez, Marcela Posada, María Eugenia Arboleda, Paula Peña, Jorge Herrera, Alberto León Jaramillo, Zharick León, Brian Moreno y Geraldine Zivic.

Uno de los retos de esta nueva etapa consistió en trasladar una historia nacida en el formato tradicional de telenovela a la lógica actual de las plataformas. La temporada se estrenará con todos sus episodios disponibles el mismo día, una diferencia marcada frente a la emisión fragmentada con la que la ficción original se convirtió en un éxito global. Con el tráiler ya publicado y el arte principal en circulación, la serie entra en la cuenta regresiva hacia su regreso a Prime Video el 28 de agosto.

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