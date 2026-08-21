El caso Menéndez vuelve a la agenda judicial tras la revisión de la condena y la negativa a la libertad condicional

El caso de los hermanos Menendez volvió al centro de la discusión judicial en California por nueva evidencia, una revisión de sentencia y pedidos de libertad condicional rechazados

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Los hermanos Lyle y Erik Menendez volvieron al centro de la discusión judicial en California tras una serie de decisiones que reabrieron el debate sobre su condena por el asesinato de sus padres en 1989.

Según informó People, el caso sumó nueva evidencia, una revisión de sentencia y pedidos de libertad condicional rechazados, una secuencia que volvió a poner atención sobre qué ocurre hoy con ambos dentro del sistema penitenciario.

El caso que volvió a activarse

La historia del caso comenzó en agosto de 1989, cuando Erik Menendez y Lyle Menendez fueron condenados por el asesinato de sus padres, José Menendez y Kitty Menendez, en la casa familiar de Beverly Hills. Según People, después del crimen llamaron al 911 y dijeron que habían encontrado los cuerpos al volver de una salida nocturna.

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Lyle y Erik Menendez fueron condenados en 1996 a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de sus padres, José Menendez y Kitty Menendez, en Beverly Hills (Departamento de Prisiones de California vía AP, Archivo)

En marzo de 1996, ambos fueron condenados por asesinato en primer grado y recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que habían actuado para quedarse con una fortuna estimada en 14 millones de dólares, mientras la defensa argumentó que los hermanos habían sufrido abusos físicos, emocionales y sexuales por parte de su padre.

La nueva evidencia y la revisión judicial

El expediente volvió a activarse en 2023, cuando la defensa presentó un pedido para anular las condenas con base en una carta de 1988 y en el testimonio de Roy Rosselló, exintegrante de Menudo, quien aseguró que José Menendez abusó sexualmente de él en los años 80.

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Según People, los abogados sostuvieron que esos elementos reforzaban la línea de los abusos denunciados durante el juicio.

La fiscalía sostuvo en el juicio que los hermanos Menendez mataron por una fortuna de 14 millones de dólares, mientras la defensa denunció abusos físicos, emocionales y sexuales

Entre los documentos apareció una carta que Erik escribió a su primo Andy ocho meses antes de los asesinatos. “He estado intentando evitar a papá. Sigue pasando, Andy, pero ahora es peor para mí”, decía el texto citado por People. “Nunca sé cuándo va a pasar, y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que podría venir”.

El avance más concreto llegó en octubre de 2024, cuando el entonces fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón, recomendó revisar la sentencia.

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Esa revisión fue concedida en mayo de 2025 y derivó en una nueva pena de 50 años a cadena perpetua, que les permitió acceder a audiencias de libertad condicional en agosto de ese año, aunque esos pedidos fueron rechazados.

Dónde están hoy y cómo viven en prisión

Durante más de dos décadas, los hermanos estuvieron alojados en cárceles separadas. Mule Creek State Prison y el Richard J. Donovan Correctional Facility marcaron buena parte de ese período, con unos 800 kilómetros de distancia entre ambos penales.

La defensa reactivó el caso Menendez en 2023 con una carta de 1988 y el testimonio de Roy Rosselló sobre presuntos abusos sexuales de José Menendez (Cortesía WIRED)

“Nuestro comienzo en la vida en prisión fue tremendamente doloroso”, dijo Lyle a Barbara Walters en 1996, según recordó el medio. “Mi hermano incluso se declaró en huelga de hambre para intentar mantenernos unidos”, confesó.

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Los hermanos no se hablaron durante años, pero siguieron en contacto por carta. “Nos escribimos con regularidad”, dijo Lyle a People en 2017. En abril de 2018, Erik fue trasladado a la misma unidad que Lyle.

Tras ese reencuentro, Lyle contó que ambos lloraron al volver a verse. “Fue un momento realmente extraordinario”, afirmó. “Era algo que no estaba seguro de que fuera a suceder alguna vez”.

Testimonios y estrategia de defensa

Las declaraciones públicas de los hermanos también marcaron la narrativa reciente del caso. En la producción de Fox Nation Menendez Brothers: Victims or Villains, Lyle sostuvo: “Terminamos con la misma sentencia que un asesino en serie”. En ese tramo, la defensa volvió a plantear que el expediente debía leerse a la luz del abuso sexual denunciado durante el proceso.

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La revisión judicial concedida en 2025 redujo la pena de los hermanos Menendez a 50 años a cadena perpetua y habilitó audiencias de libertad condicional en California (AP Foto/Nick Ut, Archivo)

Erik dio en 2017 una entrevista a A&E The Menendez Murders: Erik Tells All, donde recordó: “Me hacía darle masajes y practicarle sexo oral. Me describía con todo detalle cómo me mataría si intentaba escapar”.

También expresó arrepentimiento por los asesinatos: “Quería retroceder en el tiempo. Quería deshacer todo lo que Lyle y yo hicimos”.

Ese mismo año, Lyle dijo a People que seguía cargando con culpa por el crimen. “Esta tragedia siempre será lo más impactante y lamentable que me haya pasado en la vida”, afirmó. “Es imposible escapar de los recuerdos, y hace mucho que dejé de intentarlo”.

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Presente en prisión y escenarios abiertos

Fuera del frente judicial, la actualización sobre el presente de los hermanos incluye datos personales y de vida en prisión. Erik se casó en 1999 con Tammi Ruth Saccoman y en 2025 Tammi y Talia informaron en redes sociales que se recuperaba de cirugías por complicaciones renales antes de regresar a la cárcel.

Los pedidos de libertad condicional de Lyle y Erik Menendez fueron rechazados en agosto de 2025, por lo que siguen dentro del sistema penitenciario de California (AP)

Lyle, por su parte, participó en grupos de apoyo para presos que denunciaron abusos sexuales y estuvo casado con Anna Eriksson y luego con la periodista Rebecca Sneed.

En noviembre de 2024, Sneed escribió en Facebook: “Esto NO es un escándalo de infidelidad”. También afirmó: “Lyle y yo llevamos separados un tiempo, pero seguimos siendo mejores amigos y familia”.

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En junio de 2024, Lyle obtuvo una licenciatura en sociología en la Universidad de California en Irvine y, según People, dijo en CrimeCon 2024: “Decidí que, aunque estoy encarcelado y no hay esperanza de libertad, todavía tengo la oportunidad de sentirme orgulloso de lo que hago cada día”.

People reportó que Lyle Menendez obtuvo en junio de 2024 una licenciatura en sociología (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las audiencias de libertad condicional de agosto de 2025 terminaron con rechazos para ambos. Tras la decisión sobre Erik, un portavoz citado por People sostuvo: “Si bien respetamos la decisión, el resultado de hoy fue, por supuesto, decepcionante y no era lo que esperábamos” y agregó: “Nuestra confianza en Erik permanece inquebrantable”.

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Después, la familia de Lyle señaló que “Este no es el final del camino”. Fuera de People, ABC News informó que la libertad condicional puede volver a discutirse en 2028, que sigue abierta la vía de clemencia ante Gavin Newsom y que el fiscal Nathan Hochman pidió rechazar el hábeas corpus.