Volodimir Zelensky afirmó que Ucrania no entregará territorios del este para llegar a un acuerdo con Rusia

Volodimir Zelensky (Reuters)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró que su país no cederá a Rusia territorios del este del país para poner fin a la guerra, lo que avisora una fuerte batalla en la región frente a las tropas enviadas por Vladimir Putin y los grupos separatistas.

Desde Kiev, en entrevista con CNN, el líder de Ucrania aseguró que su ejército está preparado para luchar contra las tropas rusas en la región de Donbás. Según consideró, esa batalla podría influir en el curso de toda la guerra.

Respecto a una posible cesión de territorios, el mandatario explicó que no puede confiar en Moscú, ya que no habrían garantías de que Rusia no vuelva a intentar tomar Kiev luego de ocupar el este del país. “Por eso es muy importante que no se lo permitamos, que nos mantengamos firmes, porque esta batalla... puede influir en el curso de toda la guerra”, añadió.

En ese sentido, reiteró la importancia de hacer replegar lo más posible a las tropas invasoras. “Entendemos que el hecho de que los hayamos combatido y se hayan marchado, y que estén huyendo de Kiev -del norte, de Chernihiv y de esa dirección- no significa que si son capaces de capturar Donbás, no vayan a acercarse más a Kiev”.

Zelesnky se mostró de acuerdo con el presidente estadounidense, Joe Biden, que acusó de genocidio a las fuerzas rusas. “Mira lo que pasó en Bucha. Está claro que ni siquiera es una guerra, es un genocidio. Simplemente mataron gente. No soldados, gente. Simplemente dispararon a la gente en las calles. La gente iba en bicicleta, tomaba el autobús o simplemente caminaba por la calle. Había cadáveres en las calles”, lamentó.

Nadiya Trubchaninova, de 70 años, lloran junto al cuerpo de su hijo Vadym, de 48, asesinado por soldados rusos en Bucha (AP Photo/Rodrigo Abd)

También, el presidente se mostró sensible y adolorido al hablar del altísimo impacto y devastación que la guerra ha causado en su país. Y por ello también criticó a la comunidad internacional, considerando que no ha honrado su promesa de “nunca más” tras el Holocausto nazi. “No nos creemos las palabras. Después de la escalada de Rusia, no creemos a nuestros vecinos. No nos creemos todo esto. La única creencia que hay es la creencia en nosotros mismos, en nuestro pueblo, la creencia en nuestras Fuerzas Armadas, y la creencia de que los países nos van a apoyar no sólo con sus palabras sino con sus acciones”, indicó. “Y eso es todo. Nunca más. Realmente, todo el mundo habla de esto y, sin embargo, como se puede ver, no todos tienen las agallas.”

El presidente volvió a hacer el pedido de armas para su país, asegurando que sus tropas están entrenadas para emplear todo tipo de arsenal. “Estamos preparados para utilizar cualquier tipo de equipo, pero hay que entregarlo muy rápidamente. Y tenemos la capacidad de aprender a utilizar nuevos equipos. Pero tiene que llegar rápido”, exclamó.

En fragmentos de la entrevista difundidos anteriormente, Zelensky dijo que “todo el mundo” debería estar “preocupado” por el riesgo de que Vladimir Putin pueda usar armas nucleares tácticas por desesperación ante los reveses militares en Ucrania, como comentó el director de la CIA.

El jefe de la inteligencia exterior de Estados Unidos, William Burns, dijo el jueves que “no se debe tomar a la ligera la amenaza que representa el uso potencial de armas nucleares tácticas” o “de baja potencia” por parte del presidente Putin en el caso de que esté desesperado.

Cuando CNN le preguntó si compartía esta preocupación, Zelensky respondió: “No solo yo, creo que todo el mundo, todos los países deben estar preocupados”. Explicó que le preocupan las “armas nucleares” o “químicas”.

“Ellos pueden hacerlo”, “para ellos la vida de las personas no vale nada”, insistió en esta entrevista que se emitirá el domingo pero de la que la CNN ha difundido un fragmento. “No nos preocupemos, estemos preparados”, agregó el presidente ucraniano. “Pero no es una pregunta para Ucrania”, sino que concierne a “todo el mundo”.

(Con información de AFP)

