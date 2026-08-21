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Neutrogena admite que dejó “desamparada” a Hayden Panettiere tras revelar su depresión posparto

La firma de cosméticos intentó frenar las fuertes críticas mediante un aporte económico a la salud femenina. El mensaje sale a la luz durante la investigación policial sobre la causa de muerte de la celebridad

Neutrogena reconoció que hizo sentir desamparada a Hayden Panettiere tras sus declaraciones sobre la depresión posparto (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
Neutrogena reconoció que hizo sentir desamparada a Hayden Panettiere tras sus declaraciones sobre la depresión posparto (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
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La empresa de cosméticos Neutrogena reconoció el jueves 20 de agosto haber dejado desprotegida a la actriz Hayden Panettiere tras sus declaraciones sobre la depresión posparto. La compañía emitió un comunicado oficial en redes sociales luego de enfrentar días de fuertes críticas y peticiones de boicot por parte de usuarios que recordaron el despido de la intérprete en 2015.

Panettiere, de 36 años, murió el domingo pasado en Greenville, Carolina del Sur. Las autoridades aún investigan lo ocurrido con apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El comunicado de Neutrogena tras la muerte de Hayden Panettiere

La marca expresó sus condolencias a los seres queridos de la actriz y destacó su labor como embajadora durante más de una década. Según informó CBS News, la empresa admitió que no brindó el respaldo necesario a la artista en un periodo complejo de su vida personal. “Estamos orgullosos de haber colaborado con ella y entendemos que la hicimos sentir desamparada en un momento tan difícil”, señaló la firma.

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“Esto no es lo que representa Neutrogena ni lo que queremos ser. El coraje de Hayden al compartir sus desafíos ayudó a inspirar conversaciones importantes y mayor conciencia”, remarcaron.

Neutrogena anunció una inversión en salud para ampliar recursos destinados a mujeres con depresión posparto (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Neutrogena anunció una inversión en salud para ampliar recursos destinados a mujeres con depresión posparto (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Como respuesta a la controversia, la organización anunció una inversión significativa destinada a un socio comunitario de salud. El objetivo consiste en facilitar el acceso a recursos para mujeres que atraviesan cuadros de depresión posparto. La compañía indicó que compartirá más detalles sobre este plan una vez que las acciones estén organizadas, según reportó CBS News.

El fallecimiento de la actriz provocó que seguidores rescataran clips de entrevistas recientes donde ella abordaba su salida de la marca. Según EFE, estas declaraciones se volvieron virales y desataron una ola de indignación pública. Los usuarios señalaron la falta de apoyo corporativo hacia la salud mental, lo que derivó en llamados masivos para dejar de consumir los productos de la empresa.

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Testimonios de Panettiere sobre su despido

En su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, y en una aparición reciente en el pódcast On Purpose con Jay Shetty, la actriz relató los detalles de su desvinculación. Panettiere recordó que, tras hablar honestamente sobre su experiencia en el programa Live with Kelly and Michael en 2015, recibió la noticia de que la marca deseaba finalizar su contrato. “Fue lo último que pensé que usarían como motivo para despedirme”, declaró a CBS News.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere sostuvo que no se arrepentía de haber hablado sobre la depresión posparto pese al impacto de su despido (REUTERS)

La intérprete manifestó que en aquel momento no recibió ninguna comunicación de agradecimiento por sus diez años de colaboración. “Recuerdo que eso realmente me rompió el corazón”, confesó en el pódcast citado por CBS News. A pesar del dolor, afirmó que no se arrepentía de haber alzado la voz sobre un tema que consideraba incomprendido y estigmatizado.

Trayectoria de Hayden Panettiere

La carrera de la artista comenzó en su infancia y abarcó más de tres décadas en la industria del entretenimiento. Participó en producciones como Remember the Titans, Bring It On y la franquicia de terror Scream.

Además, su interpretación de Juliette Barnes en la serie Nashville le otorgó dos nominaciones a los premios Globo de Oro, según CBS News. La actriz, nacida en Palisades, Nueva York, también tuvo apariciones en programas como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Investigación sobre la muerte de la actriz

Los servicios de emergencia acudieron a la residencia de la actriz tras recibir un aviso de su pareja, el actor Brian Hickerson, y el hermano de este.

Las autoridades la encontraron en estado de paro cardíaco, informó CBS News. Si bien una autopsia preliminar descartó signos de violencia, la DEA se unió a la investigación para esclarecer las causas exactas del deceso, señaló EFE.

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