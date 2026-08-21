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Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra Odesa: destruyó un puesto fronterizo entre Ucrania y Moldavia

Como resultado del bombardeo, estructuras del puesto de control internacional resultaron afectadas por incendios. Las llamas fueron controlados por el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano

El puesto fronterizo entre Ucrania y Moldavia destrozado por el ataque ruso (Foto: Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania)
El puesto fronterizo entre Ucrania y Moldavia destrozado por el ataque ruso (Foto: Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania)
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Un nuevo ataque ruso con drones tipo Shahed dañó durante la madrugada de este viernes la infraestructura del puesto de control internacional “Tabaky”, en la frontera de Ucrania con Moldavia, mientras que otro ataque contra la aldea de Lebyazhe, en la región de Kharkiv, dejó dos mujeres muertas y dos heridas, según informaron las autoridades ucranianas.

El ataque contra “Tabaky” se produjo en los distritos de Bolgrad e Izmail, en la región de Odesa. El bombardeo provocó daños en edificios y estructuras del puesto fronterizo y causó incendios que fueron controlados por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

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Las fotografías difundidas por el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania mostraron parte de los daños en las instalaciones. En las imágenes se observa el techo parcialmente destruido y sectores de las estructuras sin paredes. También aparecen los motores de dos drones utilizados en el ataque, uno de ellos con la hélice de propulsión.

El puesto de control permanece cerrado al tránsito de vehículos y personas. Las autoridades comunicaron la situación a los habitantes de la zona y recomendaron tenerla en cuenta al planificar los cruces fronterizos. Los vehículos fueron redirigidos hacia otros puntos de control.

Las partes de los drones utilizados por Rusia para atacar el puesto fronterizo entre Ucrania y Moldavia (Foto: Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania)
Las partes de los drones utilizados por Rusia para atacar el puesto fronterizo entre Ucrania y Moldavia (Foto: Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania)

En otro ataque durante la noche, tropas rusas atacaron durante la noche del jueves con drones la aldea de Lebyazhe, en el distrito de Chuguiv, región de Kharkiv. El ataque causó la muerte de dos mujeres, de 73 y 66 años, y dejó heridas a otras dos, de 41 y 73 años, según informó el jefe de la Administración Militar Regional de Kharkiv, Oleg Synegubov, a través de Telegram.

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El ataque contra Lebyazhe incluyó seis drones y provocó incendios en cinco viviendas particulares, la destrucción de tres casas y daños en 20 viviendas y tres dependencias. Los equipos de rescate recuperaron después los cuerpos de las dos víctimas mortales.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania mantiene las tareas de rescate en la zona afectada, mientras las autoridades investigan el ataque como un posible crimen de guerra.

Durante el día anterior, otros ataques rusos contra la misma región dejaron nueve personas heridas. Según las autoridades, las fuerzas rusas emplearon 62 drones, entre ellos dos del tipo “Lightning” y seis FPV.

Ucrania bombardeó una refinería al oeste de los Urales

Ucrania ataca una refinería al oeste de los Urales (EFE/MAXIM SHIPENKOV)
Ucrania ataca una refinería al oeste de los Urales (EFE/MAXIM SHIPENKOV)

En paralelo a los ataques rusos, Kiev lanzó este viernes una ofensiva con drones de largo alcance contra una refinería en la región de Perm, en la parte europea de Rusia, al oeste de los Urales, según informaron autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

El Ministerio de Seguridad Territorial de Perm, citado por la agencia rusa TASS, comunicó que “las defensas antiaéreas repelen ataques de drones enemigos” y que los servicios de emergencias trabajan en el lugar, sin aportar más detalles.

En la capital regional se activaron las sirenas y se reportaron explosiones. El canal ruso independiente Astra informó que una columna de humo se alzaba sobre la refinería Lukoil-Permenefteorgsintez, dato que también difundió el canal ucraniano Exilenova+, que publicó vídeos del humo sobre la ciudad.

La autoridad aeronáutica Rosaviatsia indicó que el aeropuerto local restringió temporalmente sus actividades “para garantizar la seguridad de los vuelos”.

La refinería atacada ya había sido blanco de acciones ucranianas en otras ocasiones. Según los datos aportados en los reportes, se registraron daños en el complejo los días 29 de julio, 7 de mayo y 30 de abril de este año.

(Con información de EFE)

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