El círculo íntimo de Putin: qué aliados han sido sancionados y cuál es su conexión con el Kremlin

El círculo de Vladimir Putin está alterado. No muchos de sus aliados más fieles habían sido informado de los planes del mandatario de invadir Ucrania, ni estaban preparados para las sanciones. Varias fuentes rusas hablaron con el diario italiano La Repubblica en Kiev: “Aquellos que durante años habían construido una reputación y un imperio en casa o habían cultivado una dulce vida en el extranjero entre villas en el Oeste y enormes cuentas ocultas, hoy ven sus castillos desmoronarse como la arena bajo el duro golpe de las sanciones occidentales”.

Y a medida que Putin intensifica su guerra, el mandatario se ha aislado más y más, según informes de funcionarios de inteligencia estadounidenses y europeos. Empresarios y políticos que alguna vez formaron parte del círculo íntimo de Putin ahora parecen no querer o poder presionarlo para que cambie de rumbo.

Varios empresarios rusos prominentes, incluido el industrial Oleg Deripaska y el banquero multimillonario Mikhail Fridman, han pedido públicamente por la paz. Ahora se espera que cada vez más asesores y antiguos confidentes levanten la voz.

The Washington Post logró identificar a algunos actores clave en la red más amplia de élites políticas y económicas que rodea al líder ruso. Muchos de estos individuos han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña o la Unión Europea, mientras que otros permanecen al margen de las restricciones.

Los oligarcas, en el contexto ruso, son las élites empresariales ultra ricas con un poder político desproporcionado. Surgieron en dos oleadas distintas.

El primer grupo surgió de la privatización de la década de 1990, en particular las ventas en efectivo de las empresas estatales más grandes después de 1995. Este proceso se vio empañado por una corrupción significativa, que culminó en el infame esquema de “préstamos por acciones “, que transfirió participaciones en 12 grandes empresas de recursos naturales del gobierno para seleccionar magnates a cambio de préstamos destinados a apuntalar el presupuesto federal.

El gobierno incumplió intencionalmente sus préstamos, lo que permitió a sus acreedores, los futuros oligarcas, subastar las participaciones en compañías gigantes.

Después de que Putin llegó al poder en 2000, facilitó la segunda ola de oligarcas a través de contratos estatales. Los proveedores privados en muchos sectores, como infraestructura, defensa y atención de la salud, cobrarían de más al gobierno a precios muchas veces superiores a los del mercado, ofreciendo sobornos a los funcionarios estatales involucrados. Así, Putin enriqueció a una nueva legión de oligarcas que le debían sus enormes fortunas.

Esencialmente, Putin propuso un trato: los oligarcas se mantendrían al margen de la política, y el Kremlin se mantendría al margen de sus negocios y dejaría en paz sus ganancias a menudo ilegítimas.

Los oligarcas han ayudado a Putin a mantenerse en el poder a través de su inmovilidad política y su apoyo económico a las iniciativas internas del Kremlin. Juntos, estos hombres cuentan con vastas participaciones en industrias como la metalúrgica, bancaria, tecnológica, petroquímica y de bienes raíces de lujo.

Muchos de ellos, incluido Arkady Rotenberg, amigo de la infancia de Putin y ex compañero de judo, son o han sido confidentes o socios del presidente desde hace mucho tiempo, según informes de los medios, declaraciones del gobierno, datos financieros filtrados y, en algunos casos, entrevistas con los hombres.

Algunos, como Roman Abramovich, propietario del Chelsea Football Club de la Premier League inglesa, han negado durante mucho tiempo cualquier vínculo financiero directo con Putin. En el caso de Abramovich, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo la semana pasada que surgieron “evidencias claras” que vinculan a Abramovich “on el régimen de Putin.

Otros, en cambio, como Petr Aven, han admitido vínculos con Putin. En una entrevista con la Oficina del Asesor Especial de EE. UU. Robert S. Mueller III, que investigó la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, Aven dijo que era uno de los 50 empresarios rusos adinerados que se reunían regularmente con Putin. Aún así, él y su socio comercial, Mikhail Fridman, dijeron en un comunicado a principios de este mes que “impugnarían la base falsa e infundada para la imposición” de las sanciones de la UE.

En Rusia, la mayor parte de los medios están controlados directa o indirectamente por el Estado o por grupos afines al Presidente Putin. Los pocos medios independientes que se mantienen encuentran muchas limitaciones a su trabajo y muchos de ellos son calificados como “agentes extranjeros”.

Hoy, palabras como “guerra”, “ejército ucraniano” o “invasión” no pueden ser usadas por los medios bajo amenaza de bloqueo de la web y multa económica. Los medios audiovisuales no emiten imágenes de Ucrania, como no han mostrado imágenes de los hospitales rusos durante la pandemia. Son realidades ajenas a los ciudadanos rusos. La invasión se ha presentado como una “operación militar para desnazificar” una parte de Ucrania y proteger a la población rusoparlante del “genocidio”. Sin embargo, numerosos periodistas rusos se han manifestado contrarios a la guerra; han promovido manifiestos de condena y han denunciado la degradación cultural, económica y social que el conflicto significará la Rusia.

La desinformación es una técnica antigua, utilizada de forma sistemática en los conflictos armados. Rusia ha desarrollado una gran cibercapacidad para generar bulos y desinformación en el exterior con la conocida como “Agencia de Investigación de Internet” y los medios RT y Sputnik, entre otros. Los medios generan el contenido y los trolls actúan en redes sociales, generando muchas narrativas confusas, creando dudas y confundiendo hechos y opiniones. El objetivo fundamental de estas operaciones es construir y difundir argumentos favorables al gobierno ruso y a su política exterior.

Para evitar la desinformación y los contenidos tóxicos que están generando, la UE apuntó a una gran cantidad de personalidades de los medios para imponer sanciones el mes pasado, y dijo en su diario oficial al anunciar las restricciones que todos los enumerados han utilizado sus plataformas en Rusia para apoyar “acciones o políticas que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y independencia de Ucrania”.

Incluyen un editor, un autor, periodistas y presentadores de programas de entrevistas en algunas de las cadenas de televisión más importantes del país. Todos ellos son descritos por la UE por haber difundido propaganda antiucraniana.

Los críticos de Rusia han dicho que sancionar sus exportaciones de energía sería la mejor, quizás la única, forma de obligar a Moscú a retroceder.

Rusia es un país rico en energía con las mayores reservas probadas de gas del mundo. Europa depende en gran medida de la energía que importa de Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo crudo del mundo detrás de Arabia Saudita. Las exportaciones de petróleo y gas natural son vitales para la economía del Kremlin, pero también una de las armas geopolíticas más importantes de Putin.

Estados Unidos ha prohibido todas las importaciones de energía de Rusia, incluido el petróleo. Alemania también dijo que detendría la aprobación del gasoducto Nord Stream 2. Pero esos productos se han librado en gran medida de las sanciones porque los líderes occidentales desconfían de las medidas que podrían perjudicar a sus propios consumidores. Los precios del petróleo ya han subido desde la invasión de Rusia.

Rosneft, la empresa petrolera de propiedad estatal, es una de las empresas petroleras que cotizan en bolsa más grandes del mundo, y su director ejecutivo y presidente, Igor Sechin, es un colaborador y leal a Putin desde hace mucho tiempo. Por su parte, Nikolai Tokarev, un general de división en el servicio secreto de Rusia, donde sirvió con Putin en la década de 1980, ahora, es presidente de Transneft, la empresa estatal que transporta la gran mayoría del petróleo extraído en Rusia.

El gabinete de Putin incluye a su ministro de defensa, y compañeros de caza y pesca, Sergei Shoigu, así como al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Estados Unidos y la UE han apuntado a ambos hombres para sanciones en las últimas semanas. Ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre las sanciones.

Shoigu, un político sin experiencia en combate, es, sin embargo, “uno de los miembros más ambiciosos del círculo íntimo de Putin”, según los periodistas de investigación rusos Andrei Soldatov e Irina Borogan. Ha recibido a Putin en su casa en las montañas de Siberia, y los informes de los medios locales recogidos por el Post lo describen como un “aliado cercano” y “amigo” del presidente.

Pero la feroz resistencia ucraniana a la invasión llevó a la pérdida de hasta 4.000 soldados rusos, según el teniente general Scott D. Berrier, director de la Agencia de Inteligencia de Defensa; esas muertes recaen directamente en los pies del ministro de defensa.

El primer ministro Mikhail Mishustin y el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, no son necesariamente asesores clave en este momento, pero son responsables de implementar la política interna de Putin. Por eso, tanto Suiza como la UE se dirigieron a Mishustin para sanciones, mientras que Canadá incluyó a Sobyanin en su lista.

Putin es un ex oficial de inteligencia, y, por ende, confía más en funcionarios militares y de seguridad, según dicen los expertos. Algunos de ellos han estado a su lado durante años, desde Chechenia hasta Siria y Crimea.

Entre los más importantes que enumeró The Washington Post se encuentran Alexander Bortnikov, director del Servicio Federal de Seguridad; Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad; y Sergei Naryshkin, jefe del brazo de inteligencia exterior del país. Valery Gerasimov se desempeña como jefe de estado mayor general de las fuerzas armadas rusas y es responsable, en parte, de planificar la guerra.

Según funcionarios de inteligencia estadounidenses y europeos, es posible que los asesores cercanos de Putin no le estén diciendo la verdad sobre lo difícil y costosa que se ha vuelto la guerra. Tampoco se sabe quién está tomando las decisiones. Lo cierto es que en las tres semanas desde que Rusia invadió Ucrania, y a pesar de tener una fuerza aérea avanzada, aún tiene que hacerse con el control de los cielos en Ucrania y ha sufrido grandes pérdidas militares.

