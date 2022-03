El discurso de Zelensky que generó una ovación de pie en el Congreso de los EEUU: “No tiene sentido vivir si no podemos detener la muerte”

El presidente de Ucrania dio un conmovedor discurso y fue ovacionado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se dirigió este miércoles ante el Congreso de los Estados Unidos con un emotivo discurso que generó la ovación de todos los presentes.

El mandatario ucraniano alabó a su par estadounidense, Joe Biden, a quien calificó como “líder de su gran nación” y le deseó que se convierta en el “líder del mundo”. “Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz”, afirmó.

“La paz en un país ya no depende sólo de ti y de tu gente. Depende de los que están a tu lado, de los que son fuertes. Fuerte no significa débil. Fuerte es valiente y está dispuesto a luchar por la vida de sus ciudadanos y de los ciudadanos del mundo. Por los derechos humanos, por la libertad, por el derecho a vivir decentemente y a morir cuando te llegue la hora, y no cuando lo quiera otro, tu vecino”, expresó Zelensky.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pronuncia un discurso en vídeo ante los senadores y miembros de la Cámara de Representantes reunidos en el Auditorio del Congreso del Centro de Visitantes del Capitolio, en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, Estados Unidos, el 16 de marzo de 2022. J. Scott Applewhite/Pool vía REUTERS

“Hoy el pueblo ucraniano no sólo defiende a Ucrania, estamos luchando por los valores de Europa y del mundo en nombre del futuro. Por eso hoy el pueblo estadounidense está ayudando no sólo a Ucrania, sino a Europa y al mundo a mantener vivo el planeta, a mantener la justicia en la historia”, continuó.

Se mostró conmovido por la muerte de más de cien niños y dijo que eso “no le da sentido” a su vida.

Luego, en ucraniano, terminó diciendo “Gloria a Ucrania” y recibió una ovación de pie de los cientos de representantes y senadores reunidos en Capitol Hill.

El video que presentó el presidente ucraniano Volodimir Zelensky ante el Congreso de los Estados Unidos

Previamente, Zelensky pidió a Occidente que se una como una unión de “países responsables que tengan la conciencia de detener el conflicto de inmediato”.

Invocó la velocidad con la que se desarrollaron las vacunas contra el coronavirus y dice que si ese tipo de voluntad colectiva se uniera para ayudar a Ucrania a combatir aún más a Rusia “podremos salvar miles de vidas en nuestro país”.

