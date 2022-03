Rafael Grossi: “Estamos viendo episodios que afectan los principios básicos de la seguridad nuclear”

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asiste a una conferencia de prensa en Viena, Austria, el 7 de marzo de 2022. REUTERS/Leonhard Foeger

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, dijo este miércoles que el mundo está atravesando una situación “sumamente grave” en relación con el conflicto en Ucrania, en una conferencia organizada por el Instituto de Política Internacional y el Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

“Estamos viendo frente a nuestros ojos episodios que afectan los principios básicos de la seguridad nuclear”, señaló Grossi en este encuentro que también contó con la presencia del juez Alberto Dalla Via, el diplomático Roberto García Moritán, el analista político Rosendo Fraga y el economista y ex militar Adalberto Rodríguez Giavarini, entre otras personalidades destacadas.

Grossi afirmó que la escena internacional vive un “momento crítico” e hizo hincapié en la importancia de su organismo para mediar en el conflicto. Al respecto, precisó que la OIEA continúa negociando con Rusia y Ucrania sobre el acuerdo de protección que el propio director general les propuso en su reunión con representantes de ambos países en Turquía, la semana pasada.

La propuesta de Grossi busca alcanzar un acuerdo marco que garantice la seguridad nuclear en territorio ucraniano en medio de la invasión rusa. El titular de la agencia nuclear destacó que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo llamó personalmente para manifestarle su apoyo a la iniciativa, que también cuenta con el aval del G7.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asiste a una reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Antalya, Turquía, el 10 de marzo de 2022. Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia/Handout via REUTERS

Grossi dijo que en Ucrania podría haber ocurrido un “accidente nuclear mayor”, en referencia al incendio en la central nuclear de Zaporizhzhia provocado por ataques rusos. Diferenció lo sucedido allí con Chernobyl, ya que en ese caso el causante fue una prueba de corte eléctrico.

El argentino cree que el conflicto “va a terminar no dentro mucho tiempo” pero que va a “dejar muchas cicatrices”. Precisó que el “régimen de no proliferación quizás sufra” esta situación y que “mantenerlo es una prioridad absoluta”. “El desarme nuclear se convierte aún más en una tarea difícil por lo que pasa en Europa y en el Indo-Pacífico. Debe haber un compromiso muy grande con el régimen de no proliferación”, aseguró.

Con respecto al pedido de Ucrania de establecer zonas de exclusión alrededor de una planta nuclear, sostuvo que es un punto muy difícil porque su mandato y sus capacidades lo exceden. De todos maneras, entiende la desesperación de Ucrania por lo que está atravesando y los pedidos que realiza. “¿Quién puede perder la paciencia con alguien que está invadido? Hay que tener enorme compresión por lo que están viviendo”, indicó.

Grossi aseguró que están la OIEA tiene equipos preparados y listos ante cualquier eventualidad para brindar una asistencia inmediata. “El organismo y yo estamos listos. Escribir tuits desde Viena no es suficiente, estoy dispuesto a desplazarme a donde haga falta. La OIEA debe mostrar su utilidad y capacidad para dar una solución en este momento dramático que estamos viviendo”, finalizó.

