Aislado por las sanciones de Occidente, el oligarca ruso Roman Abramovich llegó a Moscú

Cada vez más arrinconados, los oligarcas rusos empiezan a buscar alternativas para hacer frente a las duras sanciones de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea (UE). Roman Abramovich, uno de los hombres más ricos del planeta, llegó este martes a Moscú luego de haber sido visto por última vez en el aeropuerto Ben Gurion, de Tel Aviv, Israel.

Según lo consignado por The Times of Israel, el avión privado Gulfstream G650, propiedad del dueño del Chelsea, aterrizó en la capital rusa este martes por la mañana, tras una breve escala en Turquía.

El piloto debió tomar una ruta alternativa para evitar tanto el sureste de Ucrania, donde hay fuertes combates por la invasión rusa, como el norte del Cáucaso. De esta manera, el lujoso jet sobrevoló Georgia, Azerbaiyán, el mar Caspio y Kazajstán para finalmente aterrizar en suelo ruso.

El magnate ruso fue sancionado por el Reino Unido la semana pasada por su estrecho vínculo con el régimen de Vladimir Putin, lo que le impidió acceder a su domicilio en Londres. Pese a tener pasaporte israelí, tampoco pudo quedarse en ese país.

Israel anunció en las últimas horas que no permitiría a los oligarcas rusos eludir las sanciones, en una decisión que fue celebrada y reconocida por la cancillería británica.

“Bienvenida la noticia de Yair Lapid de que Israel apoyará las sanciones contra Rusia. Estamos trabajando con nuestros aliados y socios para presionar a Putin y desafiar su ataque no provocado e innecesario contra Ucrania”, indicó en redes sociales la titular del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss.

“Israel no será una vía para eludir las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y otros países occidentales”, manifestó Lapid, canciller israelí.

Hasta el momento Israel no se sumó a las sanciones aplicadas por Occidente contra los oligarcas rusos, con el objetivo de asumir el papel de mediador entre Rusia y Ucrania, ya que mantiene buenas relaciones con ambos países.

No obstante, las autoridades aeroportuarias tienen instrucciones de no permitir el estacionamiento a largo plazo de los aviones privados de los rusos sancionados por Estados Unidos. Según informó el Canal 12, los lujosos aviones privados, propiedad de los hombres cercanos a Putin, no pueden estar más de 48 horas en suelo israelí.

Abramovich, por su parte, obtuvo la ciudadanía israelí en 2018 después de que el Reino Unido se negara a renovar su visado, en medio de los crecientes enfrentamientos diplomáticos entre Londres y Moscú.

Dos días antes de la invasión de Ucrania, realizó una donación millonaria al Museo del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, pero la institución decidió renunciar al dinero y anunció que cortaba sus lazos con el magnate dos semanas más tarde.

Pese a no haber podido renovar su visa británica, Abramovich se mantuvo estos años como propietario del club de fútbol inglés Chelsea. Pero intentó venderlo a finales del mes pasado, ya que sabía que entraría en la lista de oligarcas sancionados.

La semana pasada las autoridades británicas, que estiman su patrimonio neto en 9.400 millones de libras (11.100 millones de euros, 12.200 millones de dólares), congelaron sus activos.

Además del bloqueo de activos, Abramovich no podrá ingresar en territorio británico y tendrá prohibido hacer cualquier tipo de negocio en suelo inglés por su “estrecha relación” con el régimen ruso de Putin.

De esta forma, sus intenciones de desprenderse de los Blues se han visto abruptamente paralizadas y el futuro del club es una incógnita a pesar de que el magnate ruso le haya pedido al Raine Group que les dijera a los que se postulen para adquirir a la institución que presenten ofertas para hacer efectiva la compra. Se estima que el valor estimado del Chelsea para su venta ronda los 4.000 millones de dólares.

Asimismo, la Premier League anunció el fin de semana la destitución oficial del magnate como cara principal del club. “Tras la imposición de sanciones por parte del Gobierno del Reino Unido, la Junta de la Premier League ha descalificado a Roman Abramovich como director del Chelsea Football Club”.

La Unión Europea adoptó este martes el cuarto paquete de sanciones sectoriales e individuales por la agresión militar rusa a Ucrania, destinado a dar “otro gran golpe” a la base económica y logística de la maquinaria de guerra del Kremlin.

El nuevo paquete, impulsado por los líderes europeos en su reunión informal del 10 y 11 de marzo en Versalles (Francia) y aprobado este lunes por los embajadores de los Veintisiete ante las instituciones europeas, incluye restricciones comerciales y financieras e incorpora a más oligarcas a la lista negra del club comunitario.

Este paquete amplía la lista de personas y entidades sancionadas, en un nuevo paso contra el círculo más cercano al Kremlin, incluidos oligarcas como Abramovich.

