Al menos diez muertos, entre ellos niños, en la ciudad ucraniana de Sumy por bombardeos rusos

Personas retiran escombros de una base militar que, según las fuerzas terrestres ucranianas, fue destruida por un ataque aéreo, en la ciudad de Okhtyrka en la región de Sumy

Varias casas han sido destruidas por bombardeos rusos en la madrugada de este lunes en el centro de la ciudad de Sumy dejando al menos diez muertos, entre ellos niños, según ha confirmado el jefe de la administración estatal regional de Sumy, Dimitro Zhivitskii.

“Ha sido completamente borrado de la faz de la tierra. Estas son casas particulares. Lamentablemente, hay víctimas. Entre ellos hay niños”, ha dicho, según han confirmado las agencias de noticias ucranianas Ukrinform y Unian.

Zhivitskii ha informado a través de su perfil oficial de Facebook que también habría habido bombardeos en zonas residenciales en Bititsia y Ojtirka. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania, así como diferentes médicos, estarían evaluando las situación y trabajando en el terreno para apagar los incendios y socorrer a los heridos.

Poco antes, entre las diez y las once horas (hora local) las alarmas para avisar a la población de un posible ataque aéreo saltaban en Sumy y Krivói Rog, según informaba la televisión ucraniana Canal 24.

Entretanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, difundió ayer un video a través de Telegram en el que se muestra resistiendo a la invasión rusa desde su oficina en Kiev.

“Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”, asegura el líder de Ucrania, a la vez que acusa al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios, que tenían que establecerse tras las negociaciones.

“Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads rusos [lanzacohetes rusos], minas rusas”, dijo Zelensky.

El presidente de Ucrania Volodimir Zelensky

El mandatario ucraniano acusó a las fuerzas rusas de “socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas” a la ciudad sitiada de Mariúpol, en el sur de Ucrania, y “destruir autobuses” para evacuar a los civiles de las zonas de combate.

“Se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión”, agregó Zelensky, acusando a Moscú de “cinismo”.

“Hoy bombardearon una panadería en Makarov. Destruyeron otra iglesia en la región de Zhytomyr. Destruyen hasta los buses que sacan a la gente. ¿Quién tienes que ser para hacer esto? Estos no son humanos”, dijo en el video.

Al pueblo ucraniano prometió: “No habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos nuestras ciudades. Serán mejores que cualquier ciudad de Rusia”.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO: