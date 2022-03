Zelensky resiste al bombardeo ruso: “Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”

Volodimir Zelenski sigue en Kiev, como muestra en un vídeo publicado en la red social Telegram

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, difundió hoy un video a través de Telegram en el que se muestra resistiendo a la invasión rusa desde su oficina en Kiev.

“Me quedo en Kiev. En mi oficina. No me escondo y no le tengo miedo a nadie”, asegura el líder de Ucrania, a la vez que acusa al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios, que tenían que establecerse tras las negociaciones.

“Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads rusos [lanzacohetes rusos], minas rusas”, dijo Zelensky.

El mandatario ucraniano acusó a las fuerzas rusas de “socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas” a la ciudad sitiada de Mariúpol, en el sur de Ucrania, y “destruir autobuses” para evacuar a los civiles de las zonas de combate.

Al pueblo ucraniano prometió: “No habrá rastro del enemigo"

“Se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión”, agregó Zelensky, acusando a Moscú de “cinismo”.

“Hoy bombardearon una panadería en Makarov. Destruyeron otra iglesia en la región de Zhytomyr. Destruyen hasta los buses que sacan a la gente. ¿Quién tienes que ser para hacer esto? Estos no son humanos”, dijo en el video.

Al pueblo ucraniano prometió: “No habrá rastro del enemigo. Reconstruiremos nuestras ciudades. Serán mejores que cualquier ciudad de Rusia”.

“¡Cada ucraniano y ucraniana que sale a expulsar a los ocupantes de su ciudad es un héroe!”, dijo el presidente de Ucrania.

Mientras, Kiev continúa siendo asediada.

El corresponsal de Infobae en Ucrania, Joaquín Sánchez Mariño, reportó fuertes bombardeos en la madrugada del martes en Kiev.

Miembros del servicio de las tropas prorrusas con uniformes sin insignias viajan en la parte trasera de un camión en la aldea de Bugas, controlada por los separatistas, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la región de Donetsk, Ucrania, el 6 de marzo de 2022 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

“Noche de fuertes bombardeos otra vez en Kiev. Cuándo entrarán en la incógnita que nos acompaña cada noche. Se pone cada vez más peligroso el vecindario, compañeros”, escribió Mariño en su cuenta de Twitter.

Rusia ha enviado a Ucrania prácticamente el total de las tropas concentradas en los últimos meses en la frontera entre ambos países, señaló este lunes el Pentágono, que de su lado envió a 500 soldados adicionales a Europa para reforzar la seguridad de la OTAN.

Ante la intensificación de las operaciones rusas, Moscú ahora busca “reclutar” combatientes extranjeros, incluidos sirios, dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, aclaró a los periodistas en Washington que las fuerzas rusas “realmente no han logrado ningún progreso notable en los últimos días”, aparte de los avances en el sur de Ucrania.

Zelenski afirmó que los rusos se preparan para atacar Odesa, una ciudad portuaria estratégica a orillas del mar Negro.

“Creemos que los rusos quieren tomar Odesa”, dijo el funcionario del Pentágono, quien no descarta un posible ataque anfibio apoyado por tropas terrestres. Pero Estados Unidos “en estos momentos no tiene indicios de un posible movimiento” en este frente, añadió el funcionario del Pentágono.

