George W. Bush: “Es la crisis de seguridad más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”

El expresidente de EE.UU. George W. Bush. EFE/EPA/ALYSSA POINTER/Archivo

El ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, condenó hoy el ataque ordenado por Vladimir Putin contra Ucrania y advirtió que se trata de la más grave crisis de seguridad que enfrenta Europa desde la Segunda Guerra Mundial desatada por la Alemania nazi. “El ataque de Rusia a Ucrania constituye la más grave crisis de seguridad en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Me uno a la comunidad internacional para condenar la invasión no provocada e injustificada de Ucrania por parte de Vladimir Putin”, señaló el republicano.

“El gobierno y el pueblo estadounidenses deben solidarizarse con Ucrania y el pueblo ucraniano en su búsqueda de la libertad y el derecho a elegir su propio futuro. No podemos tolerar el acoso autoritario y el peligro que supone Putin. Ucrania es nuestro amigo y aliado democrático y merece todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles”, concluyó Bush.

El jefe de estado ruso anunció este jueves una operación militar especial en la región separatista del Donbás, en el este de Ucrania. “El objetivo de la operación es proteger a las personas”, ha dicho el mandatario justificando el ataque. Apenas unos minutos después del discurso, comenzaron a escucharse explosiones en varias ciudades, incluida la capital Kiev, Kharkiv, la segunda ciudad del país, Kramatorsk, Dnieper, Donetsk, pero también en las ciudades portuarias de Mariupol y Odessa, lo que sugiere un ataque a gran escala y perfectamente coordinado.

Antes de ser tratado en la reunión virtual de líderes del G7 prevista para este jueves y que también lo debatirá en el marco de la OTAN y de la Unión Europa, los principales líderes mundiales comenzaron a denunciar la violación del derecho internacional por parte de Rusia de atacar Ucrania e instaron a detener el ataque, posiblemente el peor conflicto en Europa desde 1945.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dio detalles de su llamada en la noche del miércoles con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después de que Rusia comenzará sus ataques, los cuales condenó enérgicamente.

Biden, además, de anunciarle las medidas que tomaría su país para ejercer presión internacional, incluida la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, expresó que “Zelenski me ha pedido que inste a los líderes del mundo a condenar claramente la agresión flagrante e Putin y a apoyar al pueblo de Ucrania”. Además acusó a Vladimir Putin de haber llevado a cabo un “ataque injustificado y sin provocación” contra el pueblo ucraniano y alertó de las consecuencias “catastróficas” que supondrá la decisión del Kremlin.

Otro de los líderes en manifestarse rápidamente fue el canciller alemán, Olaf Scholz, quien condenó el ataque ruso de esta madrugada contra Ucrania. Scholz calificó de “ruptura flagrante del derecho internacional” que “no puede ser justificada bajo ningún concepto”.

Los bomberos trabajan en un incendio en un edificio después de los bombardeos en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022, mientras las fuerzas armadas rusas tratan de invadir Ucrania desde varias direcciones, utilizando sistemas de cohetes y helicópteros para atacar la posición ucraniana en el sur, dijo el servicio de guardia de fronteras (AFP)

El canciller añadió se dirigió al presidente ruso: “Alemania condena en los términos más fuertes este acto carente de consideración del presidente Putin”. También expresó su solidaridad con “Ucrania y las personas que allí viven”. “Rusia debe cesar de inmediato esta acción militar,” afirmó el canciller, que calificó la jornada de este jueves como un “día terrible para Ucrania y oscuro para Europa”, según indicó su portavoz en un mensaje a los medios.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, comparó el jueves la invasión de Rusia a su país con las campañas militares llevadas a cabo por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. “Rusia ha atacado a Ucrania de una manera cobarde y suicida, como lo hizo la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el presidente ucraniano en una sesión informativa en línea, durante la cual llamó a los ucranianos a “salir” y “protestar contra esta guerra”.

Al mismo tiempo, la cuenta oficial de Twitter del país publicó una caricatura que compara al jefe de Estado ruso con Adolf Hitler. “Esto no es un ‘meme’, sino nuestra y vuestra realidad ahora mismo”, escribió el gobierno de Kiev, en una clara alusión a cómo fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en los años 40 que se cobró la vida de millones de personas en todo el planeta.

