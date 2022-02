Un hombre que cumplió 106 años reveló que el secreto de su longevidad son dos cosas que nunca hizo

Gordon Ewers cumplió 106 años y cuenta sus secretos para vivir una larga y saludable vida.

Un hombre de Australia llegó a su cumpleaños 106 y compartió los “secretos” para vivir una larga y saludable vida.

Gordon Ewers, de Perth (Australia), nació en 1916 y ha vivido dos guerras mundiales, la Gran Depresión y ahora la pandemia del COVID-19. A todas ha sobrevivido y mientras celebra otro año más de vida, dice que se siente “agudo como una tachuela”, porque puede que su cuerpo se esté deteriorando pero su mente sigue intacta.

“Estoy bien. El tipo dentro del cuerpo defectuoso está bien”, bromeó en una entrevista que le hizo el medio 9News.

Gordon Ewers vivió la gran depresión, dos guerras mundiales y una pandemia global

Dijo que si bien la mayoría de las personas de su edad tienen una lista de cosas que hacen a las que atribuyen su salud, considera que la razón de su longevidad es “no tanto lo que he hecho, sino lo que no he hecho”.

Entre las cosas que no ha hecho está, fumar cigarrillos o beber, pues admitió que nunca adquirió esos hábitos y piensa que esa puede ser una de las claves por las que ha vivido tanto tiempo gozando de una buena salud.

Aunque tiene dos hijas y una gran familia, Gordon vive solo, sobre todo después del fallecimiento de su esposa, y afirma que está lo suficientemente fuerte como para cuidarse perfectamente bien y mantener su independencia.

Entre las “claves” para su vida afirmó que es muy importante “vivir sensatamente, respirar regularmente, pensar positivamente y vivir con esperanza”.

Mientras que otros a su alrededor están asombrados por su longevidad, el humilde Gordon no ve de qué se trata todo este alboroto.

Gordon recibió de su familia regalos y felicitaciones por su cumpleaños 106

“No puedo decir que sea un gran logro, simplemente me pasó a mí, y estoy muy feliz de haberlo hecho”, dijo.

La hija de Gordon, Shirley Burton, no está sorprendida de que su padre haya alcanzado una edad tan avanzada, y dice que “toma la vida como viene”.

Otra hija, Marian Hall, recordó que su padre estaba muy involucrado con los niños cuando ella era pequeña. Ella dijo que su padre siempre mantenía el buen humor, era cariñoso y siempre estaba disponible para sus hijos y la familia.

Las increíbles experiencias de vida de Gordon han influido en su forma de vivir, y admite que desde la Gran Depresión aprendió a ser muy cuidadoso con su dinero y con sus gastos.

