La ministra israelí que no pudo acceder a la COP26 por estar en silla de ruedas finalmente pudo participar de la cumbre

Karine Elharrar, Orna Barbivai y Meir Cohen del partido Yesh Atid llegan para consultas sobre la formación de un gobierno de coalición, en la residencia del presidente en Jerusalén. REUTERS/Amir Cohen/File Photo

La ministra de Energía de Israel, que usa una silla de ruedas, pudo asistir el martes a la cumbre mundial sobre el clima, luego de que la policía le había impedido llegar al lugar.

La ministra de Energía, Karine Elharrar, llegó a la cumbre climática COP26 en Glasgow junto al primer ministro israelí Naftali Bennett, utilizando una rampa para ingresar al edificio, según imágenes enviadas por la oficina de Bennett.

“Mañana exactamente lo mismo estará aquí”, dijo, haciendo un gesto hacia la entrada accesible. “Es muy importante, también lo es el mensaje” que envía, dijo.

Una portavoz de Elharrar dijo el lunes que no pudo asistir a la conferencia después de que los agentes de policía en un puesto de control no dejaron pasar su vehículo con la silla de ruedas.

REUTERS/Amir Cohen

La portavoz de Elharrar, Shaked Eliyahu, dijo que a pesar de que los organizadores de la conferencia sabían que requería una entrada accesible, se evitó que el automóvil de la ministra se acercara durante dos horas, después de lo cual se le ofreció un viaje en un transbordador, que no era accesible para sillas de ruedas.

Fue allí cuando Elharrar, quien tiene una distrofia muscular, regresó a su hotel en Edimburgo luego del mal momento que vivió.

“Vine a la COP26 para reunirme con mis homólogos de todo el mundo y promover una lucha común en la crisis climática. Es triste que la ONU, que promueve la accesibilidad para las personas con discapacidad, en 2021, no proporcione accesibilidad a sus eventos. Es de esperar que se aprendan las lecciones aprendidas para que mañana la promoción de la energía verde, la eliminación de barreras y la eficiencia energética sean las cosas con las que me ocuparé”, tuiteó la ministra.

Al respecto, el primer ministro de Israel, habló con la ministra y tachó de “inaceptable” que los propios organizadores de la cumbre no la dejaran entrar.

El primer ministro británico, Boris Johnson, saluda al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, cuando llega a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, Reino Unido, el 1 de noviembre de 2021. Alastair Grant / Pool via REUTERS

El incidente fue una vergüenza para los organizadores del evento de alto perfil y provocó disculpas de los funcionarios británicos.

“Lamentamos profundamente ese incidente”, dijo el secretario de Medio Ambiente, George Eustice, a la radio BBC el martes. “Lo que normalmente sucedería en esta situación es que Israel habría comunicado que tenían esa necesidad particular de su ministro”.

“Obviamente hubo algo que salió mal en este caso y no estaban al tanto de eso, por lo que no habían hecho las disposiciones correctas en la entrada particular a la que ella venía”.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Yair Lapid, tuiteó que “es imposible salvaguardar nuestro futuro y abordar la crisis climática, sin antes y menos importante cuidar a las personas, incluida la garantía de accesibilidad para las personas con discapacidades”.

Naftali Bennett Abir Sultan / Pool a través de REUTERS / Foto de archivo

El pasado viernes, antes de que iniciara la cumbre en Glasgow, Israel anunció que se comprometía a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono para 2050, sumándose a muchos países que han hecho anuncios similares.

En julio, el Estado hebreo anunció un plan para reducir sus emisiones de carbono en 85% para 2050 en comparación con 2015, un objetivo menos ambicioso que la neutralidad de carbono adoptada por la mayoría de los países desarrollados.

“Con este nuevo objetivo, Israel se alinea con los países desarrollados que ya están tomando medidas para lograr el objetivo de cero emisiones y confirma su compromiso con el Acuerdo de París y los acuerdos internacionales sobre el tema”, dijo el primer ministro israelí, Naftali Bennett, citado en un comunicado de su oficina.

