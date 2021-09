La mujer que utilizó TikTok para documentar su enfermedad terminal y creó una comunidad a su alrededor

Videos de Kassidy Pierson en TikTok (@Ohhkayypee)

Kassidy Pierson notó a los 18 años que el lunar que había tenido siempre en la parte interior del muslo comenzaba a cambiar de forma y color y a crecer en tamaño. También comenzó a generarle cada vez más picazón. Sin embargo, no se dio cuenta -o no sabía- que estos eran síntomas de melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel.

En ese momento Kassidy estaba embarazada de su único hijo, Hunter y, sumado a que no tenía seguro de salud, esperó a hacerse los chequeos correspondientes hasta que tenía 21 años. En ese momento le diagnosticaron melanoma de grado 3, lo que significa que el cáncer se había esparcido. Luego de un año de no realizarse ningún tratamiento, por recomendación de su oncólogo del momento, los médicos le avisaron que el cáncer había hecho metástasis por todo su cuerpo, incluido el cerebro. Había avanzado al grado 4. Inmediatamente cambió de especialista y comenzó con tratamientos intensivos, que incluyeron terapia de rayos y operaciones quirúrgicas. A principios de este año se le informó que su cáncer era terminal y que sus posibilidades de curarse eran realmente escasas. Desde ese momento, y luego de que pasara a internarse tiempo completo, Kassidy decidió documentar su experiencia a través de la plataforma TikTok.

El motivo por el que tomó esta decisión es que buscaba concientizar a la población acerca de los riesgos del cáncer de piel y evitar que otra persona, por el mismo desconocimiento que tenía ella, pase por la misma situación. Además, según el diario Daily Mail, creía que las enfermedades, en particular las terminales, debían discutirse de manera más abierta.

En conversaciones con dicho diario, afirmó que “Todos morimos algún día. Tengo la oportunidad de compartir mi muerte, algo que muchos no pueden hacer. Tengo la suerte de poder despedirme de mi familia, y quiero mostrar todos los pormenores. Lo bueno y lo malo de todo esto. Esto no es bonito y no es fácil. Pero hay buenos momentos en lo malo”.

El 25 de agosto publicó su último video. En él se disculpa por no haber subido nada el dia anterior ya que se había estado sintiendo “nauseabunda, sudorosa y letárgica”, pero estaba esperanzada de que ese dia iba a estar mejor. También hizo comentarios sobre lo agradable que estaba el clima y anunció que iba a dejar de subir contenido todos los días ya que “eso ya no es realista para mi”.

El siguiente video publicado en la cuenta es de su hermana mayor, Kasey Metzger, que le cuenta a sus más de 200 mil seguidores que su hermana había fallecido. “No puedo decirles la cantidad de veces que rompía a llorar porque no podía creer la cantidad de gente que la quería desde esta plataforma”, dijo Metzger. “Muchas gracias por todo lo que han hecho por ella”.

Si bien Kassidy utilizó su cuenta para concientizar sobre el cáncer de piel y la importancia de hacerse chequeos regulares, mediante los 72 videos que posteó y su personalidad entretenida y que permitía ver su vulnerabilidad, logró que su perfil sea más que solo esto y desarrollo una comunidad que la acompañó hasta su último día. En sus videos mostraba situaciones íntimas, como sus charlas con su hijo de 8 años acerca de la inevitabilidad de la muerte, su decisión de entrar a un hospicio, y la forma en que los tumores sobresalían de su cuerpo.

Pamela Rutledge, experta en el impacto psicológico y social de las redes sociales y la tecnología, declaró al diario USA Today que “La gente se enfrenta a las incógnitas de la muerte de diversas maneras, lo que resulta aún más difícil debido a que las culturas occidentales suelen ocultar la muerte. La invisibilidad de la muerte exacerba el miedo”. De esta manera, la persona que postea acerca de su enfermedad terminal logra un tipo de coneccion social que, según la ciencia, permite que vivan más tiempo y en mejores condiciones. Y la audiencia, por su parte, se enfrenta a temores existenciales y desarrollan una mayor capacidad de empatía. Por esta razón es que en TikTok abundan las cuentas como la de Pierson, que muestran la crudeza de la muerte en primera persona y alientan a las personas a cuidar su salud.

La madre de Pierson, TK Dunn, dijo también a USA Today que estaba contenta de que su hija pudiera revelar su propia experiencia con la muerte; aunque nunca estuvo claro cuánto tiempo de vida le quedaba a su hija. “Era una montaña rusa de ‘¿Voy a morir ahora? ¿Qué significa eso? ¿A quién recurro?’”. declaró Dunn. “Nuestra cultura no normaliza las conversaciones sobre la muerte. La muerte ocurre. Actuamos como si no fuera así. Si pudiéramos empezar a desmitificarla, tal vez estos acontecimientos no serían tan chocantes o traumáticos”.

