La historia del sobreviviente del Holocausto que combate el antisemitismo y a los antivacunas desde Tik-Tok

Perfil de Tik-Tok de Gidon Lev (@Thetrueadventures)

Su nombre es Gidon Lev y tiene 86 años. En julio de 2020 publicó un libro en el que narra su historia como sobreviviente de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, pero como las ventas no eran las esperadas su actual pareja le creó una cuenta de Tik-Tok para promocionarlo. Hoy cuenta con casi 50 mil seguidores y sus videos alcanzan los cientos de miles de reproducciones.

Si bien el motivo por el que creó su perfil fue para dar difusión de su libro ‘Las verdaderas aventuras de Gidon Lev: Pícaro. Sobreviviente del Holocausto. Optimista’, hoy utiliza la plataforma para enseñar a jóvenes sobre los horrores del régimen nazi y para criticar a quienes relativizan el nazismo comparándolo con las medidas adoptadas por los gobiernos para la protección de sus ciudadanos en el marco del COVID-19.

“Rechazo totalmente la comparación”, dice en una entrevista. “Mantener a la gente sana y salvarla del sufrimiento es exactamente lo contrario de lo que hicieron los alemanes. Quiero explicar a esta gente que obligarnos a llevar una estrella no era para identificarnos; era para deshumanizarnos. Hacer algo para intentar salvar la vida de la gente con una vacuna es completamente diferente”.

Desde el primer día comenzó a generar un vínculo interesante con sus seguidores, en su mayoría jóvenes adolescentes, que son cada vez más fieles y lo llaman “#ElAbueloDeTikTok”. Esto lo logró gracias al balance que hace entre la publicación de contenido serio y de contenido superficial, más ligado a las redes sociales. Es decir, si bien sus videos tienen un contenido simbólico y real muy fuerte, se adapta a los formatos de la red social -bailes, videos con música, tendencias virales- y así logra captar la atención del público joven.

Por ejemplo, en su video más viral, que supera el millón de reproducciones, se lo ve bailando al ritmo “The Magic Bomb” -una canción conocida casi exclusivamente por su utilización en este formato de video de Tik-Tok- en el que responde “las 3 preguntas que le hacen siempre a un #Sobrevivientedelholocausto”.

Gidon nació en Checoslovaquia en 1935 y a los 6 años fue enviado al campo de concentración Theresienstadt. Allí permaneció hasta los 10 años. Fue de los 92 niños que sobrevivieron a ese centro de exterminio, mientras que los otros 150 mil que pasaron por allí fueron asesinados en Auschwitz, Treblinka o algún otro campo de los alrededores.

Perdió a 26 familiares en el Holocausto, incluido a su padre, y solo sobrevivió su madre. Con ella se mudó primero a Estados Unidos y luego a Canadá, para más tarde irse a vivir por su cuenta a Israel en 1959. Allí se casó dos veces y tuvo -y tiene- 6 hijos, 15 nietos y 2 bisnietos.

Luego de la muerte de su segunda esposa comenzó a escribir su libro. Dice que la razón que lo llevó a esto fue que “cada vez que contaba mis historias, la gente me decía que debería ponerlo todo en un libro”. En 2017, cuando buscaba una editora, fue referido a Julie Gray. La relación escritor-editora rápidamente se convirtió en algo más y, a pesar de los casi 30 años de edad que los separan, se volvieron pareja.

Luego de la publicación del libro, que fue hecha de manera independiente por Gray ya que todas las editoriales con las que se reunió no querían publicar un libro del Holocausto por ser “muy deprimente”, la pareja comenzó a idear estrategias de ventas. Al ver que la cosa no funcionaba como lo esperaban, la nueva esposa, editora y publicista decidió probar suerte y comenzó la campaña en Tik-Tok.

“Pensé: ¿Y si pudiera subvertir totalmente las expectativas, poner a un viejo en una nueva plataforma?”, explica Gray. “Pensé en TikTok como una vía para los niños que no van a ir a los museos del Holocausto o a un curso de historia. También me pareció una buena manera de llegar a los más jóvenes que no son israelíes o judíos”.

Libro de Gidon Lev: The adventures of Gidon Lev. Rascal. Holocaust Survivor. Optimist.

La estrategia fue extremadamente exitosa, logrando pasar de vender unas pocas copias por mes a cientos de ejemplares por semana. Además, Gidon adquirió un nivel de fama tal que empezó a ser invitado a podcasts, paneles de conferencias y a generar contenido con “influencers” de Tik-Tok.

Gidon está contento con su experiencia en Tik-Tok y, según cuenta, intenta disfrutarlo como parte de su filosofía de aprovechar cada día al máximo. “Siempre digo: ‘ No tienes la vida que eliges. Tienes la vida que te toca, y luego tienes que lidiar con ella’. La vida es importante. Y sólo podemos vivirla una vez ”, dice. “ Lo que hagamos con ella depende de nosotros y de las decisiones que tomemos, y me gustaría que la gente supiera que incluso cuando está desilusionada o lo pasa mal, hay soluciones. Podemos ver el lado bueno de lo malo de nuestras circunstancias. Todo depende de nosotros ”, agrega.

