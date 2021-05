La Unión Europea todavía no renovó el contrato con AstraZeneca para el suministro de vacunas contra el coronavirus

Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior (John Thys /Pool via REUTERS)

La Unión Europea no ha renovado “de momento” el contrato con AstraZeneca para el suministro de vacunas contra el coronavirus tras los incumplimientos por parte de la compañía, según confirmó este domingo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

El contrato actual se extiende hasta finales de junio y “no hemos renovado el pedido después de junio. Veremos qué pasa”, dijo Breton en una entrevista televisiva en FranceInfo, en la que precisó que esta decisión ha sido tomada “de momento”.

Consultado sobre si esto significaba que no se recibiría más este inmunizante, el funcionario no quiso ser concluyente. “Todavía no se ha hecho, esperen”. En esa línea, adelantó que comenzaron a renovar el contrato con Pfizer/BioNTech, pero aseguró que “habrá otros”: “Comenzamos con Pfizer porque estamos trabajando sobre la segunda fase, las vacunas de segunda generación”.

Se trata de “situarse antes que los otros” países para proseguir la campaña de vacunación, agregó.

El comisario francés aseguró que los incumplimientos de AstraZeneca son “esencialmente” la causa por la que la Unión Europea tuvo un inicio más lento de su vacunación en los primeros meses del año, ya que ese laboratorio dio preferencia a los envíos a otros países, como Reino Unido o Israel.

Bretón afirmó que está “absolutamente seguro” de que esos problemas de aprovisionamiento se han terminado y que la UE terminará el año con una capacidad de producir “más de 3.000 millones de vacunas al año”.

Gracias a ese aumento de la producción, recalcó que el bloque continental podría tener vacunada al 70% de su población para mediados de julio.

La UE acusó a AstraZeneca de haber incumplido la distribución de vacunas establecida en el contrato (REUTERS/Dado Ruvic)

La Comisión Europea anunció a finales de abril el inicio de procedimientos legales contra AstraZeneca por incumplir su contrato de suministro.

Según Bruselas, el laboratorio anglosueco solo entregó a la UE 29,8 millones de dosis en el primer trimestre del año, con otros 70 millones previstos para el segundo, frente a los 400 millones previstos en el contrato para los seis primeros meses de 2021.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el sábado un nuevo contrato para 1.800 millones de dosis de vacunas anticovid a Pfizer/BioNTech. Este nuevo acuerdo se verá seguido de “otros contratos y otras tecnologías de vacunas”, dijo Breton.

La responsable del ejecutivo europeo había adelantado que los próximos pasos en la estrategia de inmunización contra el covid-19 incluyen la aplicación de inyecciones de refuerzo, lucha contra las variantes y la vacunación de adolescentes.

Por su parte, Breton detalló que que las 1.800 millones de dosis adicionales que la Unión Europea ha contratado con Pfizer para su entrega entre 2021 y 2023 podrían costar más de lo previsto, aunque evitó dar detalles concretos.

“Puede que haya un costo adicional, pero dejaré que las autoridades competentes lo detallen en su momento”, indicó.

Ursula von der Leyen anunció un nuevo contrato de la UE con Pfizer (Jean-Francois Badias/Pool via REUTERS)

Para su estrategia de inmunización, la UE apuesta claramente por los fármacos de tecnología de ARN mensajero, como el de Pfizer/BioNTech y el de Moderna.

La farmacéutica anglosueca AstraZeneca, que utiliza una tecnología más tradicional en su vacuna anticovid, está sufriendo muchos retrasos en las entregas, lo que ha llevado a la UE a presentar acciones legales contra la empresa.

Hasta el momento la UE firmó contratos y autorizó la utilización de las vacunas anticovid de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Este anuncio de la UE coincide con los debates sobre la posibilidad de liberar temporalmente las patentes de las vacunas anticovid, para favorecer una inmunización de alcance global.

La idea tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta del papa Francisco, aunque por el momento los líderes europeos mantienen la cautela aunque aseguran estar “listos” para abordar una propuesta concreta al respecto.

El próximo 19 de mayo Francia comenzará su próxima fase de desconfinamiento (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Francia comenzará su próxima etapa del desconfinamiento el próximo día 19, con la reapertura de museos, teatros y otros centros culturales, así como de las terrazas de restaurantes y bares.

Breton reconoció que hay un “gigantesco” deseo por parte de la población “de socializar, salir, tocarse y viajar”, pero recordó que habrá que seguir manteniendo medidas de precaución (como mascarillas o distancia social) durante un tiempo.

Con información de EFE y AFP

