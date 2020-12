Rusia abrió una investigación contra una aliada de Alexei Navalny por “amenaza”

Lyubov Sobol. REUTERS/Shamil Zhumatov

El equipo de Alexei Navalny anunció el viernes que se había abierto una investigación en Rusia contra una de sus aliadas, acusada de amenazar a un presunto agente de los servicios de seguridad quien, según el líder opositor, había participado en su intento de envenenamiento.

La investigación “por violación del domicilio” y “amenazas” va dirigida contra Lyubov Sobol, que se desplazó el lunes al domicilio de este presunto agente del FSB, anunció en Twitter Ivan Jdanov, director del Fondo de Lucha contra la Corrupción, organización fundada por Navalni.

El enemigo número uno del Kremlin afirmó el lunes que engañó y consiguió desenmascarar a un agente del FSB para que admitiera por teléfono que intentaron envenenarlo en agosto en Siberia, lo que los servicios de seguridad rusos denunciaron como una “falsificación”.

Una investigación periodística de Bellingcat, en cooperación con The Insider, CNN, El País y Der Spiegel, había cerrado el cerco sobre los integrantes del equipo de tareas de la inteligencia rusa. Navalny había intentado hablar con ellos, pero ninguno aceptó. Hasta que intentó una estrategia diferente.

A Konstantin Kudryavtsev lo llamó haciéndose pasar por un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, con tecnología que enmascaró su número para que parezca que llamaba desde la central de inteligencia. “Esto es increíble. Llamé a uno de mis asesinos y hablé con él. Una de las conversaciones más increíbles que he tenido”, comentó en el video que subió a su cuenta de YouTube. Así, le preguntó todos los detalles sobre el operativo de agosto. Kudryavtsev, siendo un espía entrenado, cayó en la trampa.

Navalny le dijo que estaba preparando un reporte sobre lo sucedido, para entender por qué hubo un “fracaso” en la misión de Tomsk para eliminar al principal enemigo político de Vladimir Putin.

El agente reveló detalles como en dónde ubicaron el Novichok, el agente nervioso por el que el opositor estuvo a punto de morir. Según explicó el agente, la sustancia fue aplicada en la ropa interior del político, más precisamente en la zona de la entrepierna. Expertos consultados por CNN indicaron que se trataría de un formato granular, en estado sólido (en lugar de líquido o gel) para que sea absorbido por la piel cuando la víctima comience a sudar. El gobierno ruso ha negado los múltiples reclamos de Navalny y su familia por recuperar las prendas que vestía cuando fue internado.

Kudryavtsev, quien habló durante más de media hora con Navalny, llegó a expresar su incomodidad por hablar por una línea telefónica no segura, pero no se detuvo en su relato. También, se refirió a los operativos para “limpiar las escenas” y dio detalles del rol de otros involucrados. Su propia presencia en la ciudad no fue confirmada por CNN, pero los detalles muestran el gran conocimiento que tenía del plan.

