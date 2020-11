Dos empresas chinas estratégicas y vinculadas al régimen entraron en default

El jefe de estado chino, Xi Jinping, aparece hablando en monitores en Shanghai (Reuters)

En China, un importante fabricante de chips y un principal fabricante automotriz anunciaron incumplimientos de deuda el lunes, ampliando una lista de empresas vinculadas al Estado en dificultades que han sacudido el mercado crediticio del país en los últimos días.

Tsinghua Unigroup Co. dijo que no estaba en capacidad de pagar un bono a 5,6%, o 1.300 millones de yuanes (US$197 millones), emitido en privado con vencimiento el lunes, citando una liquidez ajustada y después de no haber logrado obtener la aprobación inmediata de los acreedores para retrasar el pago total del bono. Brilliance Auto Group Holdings Co., un fabricante de automóviles chino vinculado a BMW AG, también anunció que ha incumplido su deuda de 6.500 millones de yuanes (US$987 millones).

La incertidumbre ha aumentado sobre la disposición de Beijing para apoyar a las empresas vinculadas al Estado que luchan por administrar sus cargas de deuda en las últimas semanas. El default inesperado de una minera de carbón china ha generado particular preocupación por la salud de estas empresas y sus prestamistas, desencadenando una venta masiva de bonos emitidos por prestatarios más débiles del sector y llevando a algunos de ellos a cancelar las ventas de deuda.

En medio de la creciente tensión, funcionarios del Consejo de Estado de China han pedido a los departamentos gubernamentales que realicen una evaluación de riesgos, según personas familiarizadas con el asunto. El objetivo es garantizar la estabilidad en los mercados financieros y evitar cualquier efecto indirecto del ámbito crediticio que pueda causar riesgos sistémicos, dijeron las personas, que no están autorizadas para hablar en público y declinaron ser nombradas.

Cheques del Gobierno

Si existe un riesgo de contagio, el regulador tendrá un plan de respuesta, aunque las personas dijeron que la iniciativa no significa que habrá rescates. Las autoridades reguladoras han realizado consultas con altos ejecutivos de empresas como Tsinghua Unigroup sobre sus situaciones recientes, dijo una de las personas.

Se espera que el número de incumplimientos por parte de las empresas estatales de China suba marginalmente el próximo año a medida que el banco central ha girado hacia una postura de política más neutral en medio de una recuperación económica, según un informe de Fitch.

Alteración de la producción

Brilliance Auto reveló su propio incumplimiento de la deuda sobre 6.500 millones de yuanes a través de un comunicado publicado en Chinabond.com, y agregó que tenía 144 millones de yuanes de intereses vencidos. Atribuyó sus incumplimientos a una liquidez ajustada y a la imposibilidad de obtener la aprobación para las renovaciones de líneas de crédito. Los incumplimientos han afectado la producción y las operaciones y han empeorado su situación financiera “significativamente”, dijo el fabricante automotriz.

Los bonos de Brilliance Auto se desplomaron después de que incumplió el pago su bono de 1.000 millones de yuanes al 5,3% a tres años, con vencimiento el 23 de octubre, lo que intensificó la preocupación por sus finanzas desde que su unidad cotizada en Hong Kong acordó ceder el control de su sociedad conjunta con BMW para 2022. La sociedad con sede en China ha sido una fuente crucial de ganancias para el grupo.

