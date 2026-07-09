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¿Quién es Ximena Herrera? La tercera confirmada de La Casa de los Famosos México 4

La actriz y modelo de origen boliviano fue presentada oficialmente como una de las nuevas habitantes del reality más esperado de la televisión mexicana

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Galilea Montijo confirma este 8 de julio a Ximena Herrera como la tercera participante oficial de La Casa de los Famosos México 4.
Galilea Montijo confirma este 8 de julio a Ximena Herrera como la tercera participante oficial de La Casa de los Famosos México 4.

La Casa de los Famosos México 4 continúa revelando a las celebridades que formarán parte de su nueva temporada. Este miércoles 8 de julio, Galilea Montijo confirmó a Ximena Herrera como la tercera participante oficial del programa, una noticia que fue dada a conocer a través de las señales de Televisa, ViX y las redes sociales del reality.

Desde el momento en que se dio a conocer el promocional, el nombre de la actriz comenzó a cobrar fuerza entre los seguidores del programa debido a las pistas compartidas por la producción. Entre ellas destacaban imágenes con paisajes y elementos representativos de Bolivia, así como objetos que muchos relacionaron con la trayectoria de la artista.

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La temporada, marcada por un alto nivel de expectativa desde que se dieron a conocer las revelaciones, reúne a un grupo de famosos que han decidido convivir bajo el mismo techo y exponerse de manera permanente a la observación del público. A este grupo donde ya se encuentran Ernesto Laguardia y Karina Torres se suma Ximena Herrera, quien acepta el reto y forma parte de la lista de celebridades participantes.

¿Quién es Ximena Herrera y en qué producciones ha participado?

La revelación de Ximena Herrera se difundió a través de Televisa, ViX y las redes sociales del reality La Casa de los Famosos México.
La revelación de Ximena Herrera se difundió a través de Televisa, ViX y las redes sociales del reality La Casa de los Famosos México.

Ximena Herrera nació en Bolivia y desde 2003 estableció su residencia en México, donde desarrolló gran parte de su carrera artística. Antes de consolidarse como actriz estudió mercadotecnia en Boston y posteriormente ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde fortaleció su formación para la televisión.

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A lo largo de su trayectoria ha participado en diversas producciones que le permitieron ganar reconocimiento entre el público. Su carrera incluye proyectos como El señor de los cielos, Buscando a Frida y Con esa misma mirada, además de otros trabajos en televisión y cine.

En el ámbito personal, Ximena Herrera estuvo casada con el actor, compositor y cantante Alex Sirvent. La pareja contrajo matrimonio en 2010, pero puso fin a su relación en 2013.

Su experiencia en realities podría ser una ventaja

Ximena Herrera se integra al elenco de La Casa de los Famosos México 4 junto a Ernesto Laguardia y Karina Torres.
Ximena Herrera se integra al elenco de La Casa de los Famosos México 4 junto a Ernesto Laguardia y Karina Torres.

Aunque será su primera participación en La Casa de los Famosos México, Ximena Herrera ya conoce el formato de los programas de competencia. Su experiencia más reciente fue en La Isla: Desafío Extremo.

La expectativa entre los seguidores del programa crece ante la posibilidad de ver una faceta inédita de la actriz, quien ahora se enfrenta al reto de exponer su personalidad fuera de los papeles de ficción y bajo la observación constante de las cámaras durante todo el día. Su ingreso al reality marca un giro en su trayectoria pública, generando curiosidad sobre cómo gestionará la presión en este nuevo contexto.

Durante su participación anterior en un reality, la actriz logró superar varias etapas antes de ser eliminada en un duelo. Esa experiencia le brindó la oportunidad de convivir bajo presión y adaptarse a la dinámica particular de este tipo de producciones, lo que ahora podría influir en su desempeño actual.

¿Cuándo inicia La Casa de los Famosos México 4 y dónde podrá verse?

La Casa de los Famosos México 4 inicia el próximo 26 de julio, con transmisión por Televisa y ViX y cobertura en redes sociales.
La Casa de los Famosos México 4 inicia el próximo 26 de julio, con transmisión por Televisa y ViX y cobertura en redes sociales.

La Casa de los Famosos México 4 será transmitida a través de las señales de Televisa y la plataforma ViX, además de mantener una amplia cobertura mediante las redes sociales oficiales del programa, donde se darán a conocer novedades sobre los participantes y la competencia.

Con la confirmación de Ximena Herrera como tercera habitante, la producción continúa revelando poco a poco a las celebridades que formarán parte del elenco de esta cuarta temporada, una estrategia que mantiene el interés del público antes del estreno.

El reality iniciará el próximo 26 de julio, cuando los participantes ingresen oficialmente a la casa para comenzar una convivencia en la que serán observados permanentemente por las cámaras y en la que el público tendrá un papel clave en el desarrollo de la competencia.

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