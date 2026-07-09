Lenia Batres y Hugo Aguilar son los ministros de la Suprema Corte con casi 100 asesores

El número de asesores de las y los ministros de la Suprema Corte genera diversas críticas. Crédito: X/ @SCJN

Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integran sus ponencias con un número importante de asesores, quienes les ayudan a analizar los casos que debaten durante las sesiones.

Estos asesores también son parte de la nómina del Máximo Tribunal del país, por lo que reciben su salario del erario y no son nada baratos. Lo que hasta cierto punto va en contra del precepto de austeridad impulsado por la “Cuarta Transformación” (4T).

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De acuerdo con el periodista, Jorge García Orozco, la ministra Lenia Batres Guadarrama es quien más tiene asesores en su ponencia, con 94 personas a su cargo.

Por su parte, el ministro Arístides Rodríguez Guerrero –conocido en campaña como el “Ministro Chicharrón”--, cuenta con 90 asesores.

La mayoría de los ministros de la SCJN habría acordado en reuniones privadas impulsar a Yasmín Esquivel como ministra presidenta en 2027 y no a Lenia Batres, según el periodista Arturo Ángel. (CUARTOSCURO)

Ponencias con menos asesores; Hugo Aguilar llegó a tener 103

En tercer lugar encontramos a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con 82. Las ministras María Estela Ríos González y Loretta Ortiz Ahlf cuentan con 75 y 74 asesores, respectivamente.

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Asimismo, el ministro Giovanni Azael Figueroa cuenta con una ponencia integrada por 71 personas a su cargo. Mientras que la ministra Sara Irene Herrerías Guerra contrató a 64.

El ministro que menos asesores tiene a su cargo, es Irving Espinoza Betanzo, con 61.

Como ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, tiene 45 asesores. En su momento, fue criticado por tener 103.

Cabe destacar que toda esa información es pública y se puede consultar en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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El presidente Hugo Aguilar Ortiz enfatizó la importancia de que la ciudadanía observe y participe en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Crédito: X/@SCJN (Captura de pantalla)

¿Ministras y ministros necesitan tantas personas a su cargo?

Opositores y un considerable sector de la sociedad crítica que las y los ministros tengan muchas personas trabajando para ellos, lo consideran un “gasto excesivo”.

Sin embargo, los propios juristas defienden contar con ese número importante de secretarios y asesores. Tal es el caso de ministro Arístides Guerrero, quien a través de su cuenta de X respondió a una publicación del periodista Jorge García:

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“Estimado Jorge, respeto tu trabajo periodístico. Pero es importante hacerte una precisión: entre el 85% y 90% del personal que mencionas, formaba parte de la ponencia anterior, de hecho se mantuvo a la gran mayoría de las y los Secretarios de Estudio y Cuenta y Auxiliares, mismos que hacen un trabajo distinto a los Asesores, ambos especializados y que merecen todo mi respeto. Te invito a que visites la Corte y conozcas el trabajo que se realiza en ponencia, logrando abatir el rezago de más de 1,400 expedientes que nos dejó la integración de la Corte anterior”, escribió Guerrero.

¿Cuánto cobra un asesor de la Suprema Corte?

El sueldo de un asesor en la SCJN va de 23 mil 500 a 118 mil pesos mensuales netos, según su nivel y las responsabilidades del puesto.

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Sin embargo, en el nivel operativo y técnico, los asesores y puestos de apoyo iniciales reciben en promedio 23 mil 500 pesos al mes. Para rangos más altos, como coordinadores y asesores senior, las percepciones llegan a 117 mil 152 pesos mensuales.

SCJN Diálogos por la Justicia (Suprema Corte de Justicia de la Nación/FB)

También existen algunos asesores de alto perfil que pueden tener ingresos cercanos a 118 mil pesos mensuales o incluso superiores, de acuerdo con la ponencia o el área a la que estén asignados dentro de la Suprema Corte.

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Enormes salarios chocan con discurso de austeridad de la 4T

Estos sueldos contrastan con la denuncia constante que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre “despilfarros” en la SCJN, narrativa que utilizó para impulsar la tan cuestionada reforma al Poder Judicial.

Lo anterior también choca con la presidenta Claudia Sheinabum, quien continúa con el discurso de la “austeridad republicana”, pero las y los ministros de la Suprema Corte no escatiman a la hora de contratar asesores que los auxilien en su trabajo.

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