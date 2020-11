Una pareja de ancianos por poco bota a la basura una herencia de juguetes de Star Wars avalada en medio millón de dólares

La pareja descubrió que estaban sentados en una de las mejores colecciones de Star Wars del planeta.

A una pareja de ancianos en Inglaterra le sonrió la fortuna, la estrella de la fortuna, después de que lograron vender por medio millón de dólares una colección de juguetes y memorabilia de Star Wars (La Guerra de las Galaxias) que les había dejado como herencia su vecino.

Entre los juguetes había figuras de acción de plástico, naves espaciales y elementos de colección nunca sacados de sus empaques originales y fueron adquiridos por la pareja después de que su vecino de la puerta de al lado muriera y se los dejara por escrito en su testamento.

Este juego de 4 figuras de acción de Empire Strikes Back Star Wars se vendió por USD 3.500

La historia la dio a conocer el medio inglés The Times, que no identificó a la pareja de ancianos pero que afirmó que al recibir los juguetes no tenían idea de su verdadero valor, por lo que los guardaron en bolsas de basura en el sótano de su casa.

La pareja vive en Stourbridge, en el centro de Inglaterra, y como no sabía qué hacer con esa cantidad de muñecos y naves espaciales de juguete decidió llamar a su hijo para mostrarle su herencia.

En la colección había figuras clásicas que se vendieron por miles de dólares.

Este tuvo la idea de conseguir un experto en subastas llamado Chris Aston, de Aston’s Auctioneers, quien les dijo que la colección era muy valiosa, pues la mayoría de figuras de acción estaban en sus cajas originales y en muy buenas condiciones.

“ Algunas estaban ligeramente húmedas debido a la manera en que estaban almacenadas pero se trata de la colección de objetos más bella de Star Wars que he visto en mi vida. Hemos recibido muestras de interés del mundo entero y estábamos seguros de que la venta sería un éxito ”, le dijo Aston a The Times.

Fuera de este mundo: Cantina, izquierda, vendida por USD 3.580

Entre los objetos que pusieron en venta estaba un comandante de la Star Destroyer, una de las de las naves de la flota del Imperio Galáctico, la cual resultó siendo uno de dos únicos ejemplares conocidos que permanecían en su envoltorio original. Esta rarísima pieza de colección se vendió por 32.500 libras esterlinas, más de 42 mil dólares.

Un juego de 6 figuras de acción de Empire Strikes Back Star Wars se vendió por USD 10.870. Crédito: The Daily Mail

También había una figura de Jawa -los pequeños seres encapuchados y de ojos brillantes – que estaba en su envoltorio original y era de los 10 ejemplares conocidos. Fue vendida por 27,280 libras esterlinas, más de 35 mil dólares.

También un grupo de figuras de acción inspiradas en la película “El Retorno del Jedi”, que en la década de los 80 pudieron costar menos de dos dólares fueron vendidos en 1,400 libras esterlinas, más de 1.850 dólares.

También había una figura de acción de 1978 de Luke Skywalker -el protagonista de los episodios clásicos IV,V, y VI de la saga- que se vendió en 25 mil dólares.

La figura del Jawa (vendido en 35 mil dólares) y la del Comandante de la Star Destroyer (vendido en 42 mil dólares) eran las piezas más raras de la colección.

Así como otros objetos como un casco de Storm Trooper, juguetes alusivos al Imperio, o el ojo del robot R2D2, uno de los personajes más queridos por los fans del universo Star Wars, que hacían parte de la colección y fueron vendidos a muy buenos precios.

En total las ventas alcanzaron las 400 mil libras esterlinas, más de 500 mil dólares, algo completamente inesperado por la pareja heredera de unas figuras que al principio consideró que eran basura.

Estos juegos de acción de Kenner Droid Factory, Palitoy Droid Factory y Kenner Land Of The Jawas se vendieron por USD 1.400

“No sé si tenían una idea en su cabeza pero deben de tener la misma sensación que si les hubiera tocado la lotería”, dijo Aston al medio británico.

Y no es para menos, pues aunque nunca hayan escuchado hablar de ‘La Fuerza’, al final fue la suerte la que los acompañó.

