La iglesia protestante de Holanda aceptó su responsabilidad en el Holocausto

Durante la Segunda Guerra Mundial miles de judíos murieron en campos de concentración Nazi. Photo by Northcliffe Collection/ANL/Shutterstock (10382215a)

La iglesia protestante de Holanda reconoció haber tenido responsabilidad en el Holocausto al no haber hecho más para ayudar a los judíos durante y después de la Segunda Guerra Mundial. También admitió el papel que jugó en el exterminio de seis millones de judíos al contribuir a “preparar el terreno en el que podrían crecer semillas de antisemitismo y odio”.

La histórica declaración tuvo lugar el domingo pasado en una ceremonia solemne para conmemorar el aniversario del “la Noche de los Cristales Rotos”.

Esa fatídica noche tuvo lugar elntre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. En ese entonces, al menos 91 personas murieron y más de 1.000 sinagogas fueron incendiadas en Alemania y Austria. Además, alrededor de 30 mil hombres judíos fueron arrestados y llevados a campos de concentración y 7.500 comercios fueron vandalizados.

Las disculpas fueron ofrecidas por René de Reuver, que habló en nombre del Sínodo General de la Iglesia Protestante de Países Bajos y reconoció que el papel de la iglesia en los trágicos hechos comenzó mucho antes de que Adolf Hitler se hiciera con el poder absoluto en Alemania.

Las paredes de la vieja ciudad de Jerusalén proyectaron mensajes de esperanza y de sinagogas, mezquitas, e iglesias al rededor del mundo que conmemoraron el 82 aniversario de la "Noche de los Cristales Rotos". (Photo by MENAHEM KAHANA / AFP)

“Durante siglos se mantuvo una brecha que luego podría aislar a los judíos en la sociedad de tal manera que pudieran ser asesinados”, dijo De Reuver.

Y agregó; “También en los años de la guerra, las autoridades eclesiásticas a menudo carecían de valor para defender a la comunidad judía”.

Durante el nazismo, más de 100 mil judíos holandeses, un 70% de la comunidad judía del país, fueron asesinados. La mayoría fue deportada junto con judíos romaníes y sinti a campos de concentración.

“Esperamos que no sea demasiado tarde”, dijo De Reuver en su declaración, reiterando que la iglesia a tardado demasiado tiempo en reconocer el papel que jugó en este genocidio.

El 9 de Noviembre en Jerusalén y todo el mundo se conmemoró la Noche de los Cristales Rotos. (Photo by MENAHEM KAHANA / AFP)

"La iglesia reconoce las faltas y siente una responsabilidad presente (…) “El antisemitismo es un pecado contra Dios y contra las personas. La Iglesia Protestante también es parte de esta historia pecaminosa” , resaltó.

Un punto relevante de sus declaraciones fue aceptar que los problemas no terminaron en 1945 con la derrota de los nazis, sino que se extendieron después de la guerra con la restitución a las propiedades de la comunidad judía cuando algunos regresaron como sobrevivientes de los campos de concentración y la resistencia de algunas familias cristianas en devolver a sus padres o parientes a los niños que habían adoptado al quedar huérfanos durante la guerra.

“Tenía 5 años cuando me llevaron en abril de 1943. Todavía veo agentes parados en el jardín delantero de nuestra casa en Rotterdam”, dijo el rabino Les Vorst, un sobreviviente al Holocausto que también habló en la ceremonia, informó The Times Of Israel.

Les Vorsti fue enviado unto con su hermana y otros dos hermanos al campo de concentración holandés en Westerbork.

Llegada de un transporte de judíos de Holanda a Theresienstadt el 20 de enero de 1944

"Las condiciones allí eran insoportables. La gente sufría abusos, la gente se volvía loca, caminaba desnuda en el campamento, sufría hambre constante, incluso comía capullos de mariposa ", afirmó.

Para marzo de 1945 los prisioneros de ese campo fueron transportados a otro campo en Alemania, donde los nazis planeaban asesinarlos en las cámaras de gas. Sin embargo, alcanzaron a ser liberados por los soldados soviéticos el 1 de abril.

"Mi madre no sobrevivió. Mamá estaba debilitada por el hambre en ese terrible tren de transporte y fue enterrada en una fosa común junto a las vías del tren ", recordó el rabino, quien finalmente regresó a su casa en marzo de 1946.

René de Reuver, hablando en nombre del Sínodo General de la Iglesia Protestante en los Países Bajos, lee una declaración en la Sinagoga Rav Aron Schuster en Ámsterdam, Países Bajos, el domingo 8 de noviembre de 2020. AP Photo/Peter Dejong)

Para el representante de la Iglesia Protestante, el trabajo hacia el futuro debe enfocarse en la educación de las nuevas generaciones, para que el antisemitismo no perdure.

“Nos comprometemos a hacer todo lo posible para desarrollar aún más las relaciones judeocristianas en una profunda amistad de dos socios iguales, unidos entre otros en la lucha contra el antisemitismo contemporáneo” , finalizó.

