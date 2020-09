Peter Madsen admitió por primera vez el asesinato de la periodista sueca Kim Wall en su submarino: “Solo hay un culpable, y ese soy yo”

Peter Madsen, el asesino de la periodista Kim Wall (Reuters)

El danés Peter Madsen, condenado a cadena perpetua por el asesinato de la periodista sueca Kim Wall en su submarino artesanal en 2017, reconoció por primera vez su culpabilidad en un documental difundido el miércoles.

Madsen, de 49 años, interrogado por teléfono, respondió “sí” a la pregunta del periodista sobre si mató a la joven.

“Aparte del 10 de agosto de 2017, nunca le he hecho nada a nadie”, dijo Madsen en la serie documental titulada Grabaciones secretas con Peter Madsen. “Solo hay un culpable, y ese soy yo”.

La tarde del 10 de agosto de 2017, la periodista, de 30 años, embarcó a bordo del Nautilus con Madsen, inventor y propietario del sumergible.

La foto de la periodista Kim Wall el 10 de agosto en el submarino de Peter Madsen (AFP/Scanpix Denmark/Anders Valdsted)

Wall quería hacer un artículo sobre este ingeniero autodidacta obsesionado por la conquista de los mares y el espacio.

La periodista fue reportada como desaparecida en la noche por su compañero y su cuerpo fue luego encontrado en el mar, desmembrado.

Madsen fue condenado en abril de 2018 por asesinato con premeditación, precedido de violencia sexual. Esta confesión no aclara aún las circunstancias exactas de la muerte de Wall.

Madsen, quien fue arrestado y detenido poco después de la desaparición de Wall, confesó durante el proceso que descuartizó el cuerpo de la víctima, lo puso en bolsas de plástico y lo lanzó al mar Báltico, aunque siempre dijo que la muerte fue accidental y negó haber tenido relaciones sexuales con Wall.

Kim Wall escribió para medios como el New York Times, Harper's, Vice, Foreing Policy, BBC, Time, Al Jazeera y The Guardian, entre otros.

Pero según la evidencia presentada en el juicio, Madsen ató a Wall por la cabeza, los brazos y las piernas antes de golpearla, “apuñalarla y cortarla”, incluidas 14 puñaladas y agujeros en la zona genital. Luego procedió a matarla y desmembrarle el torso, la cabeza y las piernas, colocándolas en bolsas separadas cargadas con objetos metálicos y arrojándolas en Koge Bay, frente a Copenhague.

La fiscal Kristian Kirk dijo que Wall no había podido escapar y “probablemente había rogado por su vida”, mientras que Madsen llevaba a cabo “una fantasía sexual sádica... inhumana”. El ADN de ella se habría encontrado en las uñas, la cara y el cuello de Peter Madsen.

La fiscal dijo que se encontraron videos de mujeres torturadas y asesinadas en la computadora de Madsen, y agregó que probablemente el hombre filmó el asesinato. Dijo que Madsen había estado planeando el asesinato y “esperaba una víctima”.

El Nautilus UC3 era el mayor sumergible de fabricación casera del mundo al momento de su creación (EFE)

La serie documental, de la que sólo se emitió el primer episodio, se basa en más de 20 horas de conversación telefónica entre un periodista y el asesino, grabadas sin su conocimiento. Posteriormente, autorizó su uso.

Kim había escrito como periodista freelance para todos los grandes medios: The New York Times, The Guardian, Harper’s magazine, Vice magazine, South China Morning Post y Time, entre otros. En 2016 había sido premiada, por un un diario alemán, por su reportaje digital “Exodus”, sobre el cambio climático y los ensayos nucleares en las Islas Marshall.

