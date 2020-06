El arresto del ex ministro de justicia japonés compromete al primer ministro Shinzo Abe: “Es probable que no pueda durar hasta fin de año”

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en una conferencia de prensa sobre la respuesta de Japón a la enfermedad coronavirus (COVID-19), en Tokio, Japón, el 25 de mayo de 2020. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool

El arresto del ex ministro de justicia del primer ministro Shinzo Abe podría ser un golpe devastador para el líder japonés cuyo apoyo está cerca de mínimos históricos, lo que aumenta la posibilidad de su salida antes del final de su mandato el próximo año.

Algunos en el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Abe están hablando de una salida anticipada y los rivales han intensificado las maniobras para sucederlo, dijeron fuentes del partido. Si bien Abe ya se ha recuperado anteriormente de bajas tasas de aprobación, el primer ministro de Japón con el mandato más largo ahora parece estar perdiendo más apoyo interno.

Los fiscales arrestaron el jueves al ex ministro de Justicia Katsuyuki Kawai, un asesor de política exterior cercano a Abe, y a la esposa de Kawai, Anri, bajo sospecha de compra de votos en una elección de la cámara alta de 2019.

Los fiscales de Tokio dijeron en un comunicado que la pareja pagó 1,7 millones de yenes (15.904 dólares) a cinco personas para que la eligieran. Por separado, Katsuyuki Kawai dio un total de aproximadamente 24 millones de yenes (224.353,58 dólares) a unas 90 personas.

En ese momento, la campaña de Anri Kawai recibió 150 millones de yenes (1.4 millones de dólares) en fondos de la sede de partido Liberal Democrático. El tamaño de la contribución, aunque no es ilegal, generó dudas sobre si Abe lo aprobó.

El ex ministro de Justicia de Japón Katsuyuki Kawai antes de un encuentro con Abe en 2019 (REUTERS/Issei Kato/archivo)

Abe se negó a comentar sobre los Kawais, pero dijo que los legisladores tenían la responsabilidad de explicar sus acciones.

“Abe no puede durar”, dijo un legislador del PLD que, como otros políticos entrevistados, habló bajo condición de anonimato.

“Probablemente no pueda durar hasta fin de año”.

El escándalo ha erosionado aún más el apoyo de los votantes ya frustrados por el manejo de Abe de la pandemia de coronavirus. La respuesta fue vista como lenta y torpe. También ha sido golpeado por una reacción violenta por su intento de elevar la edad de jubilación de los fiscales, lo que fue visto como una mina para la independencia judicial.

“Enormes cantidades de dinero circulaban en la oscuridad”, dijo Noriko Saito, una ama de casa de Tokio de 65 años, sobre el último escándalo.

“El señor Abe tiene una gran responsabilidad”.

Abe regresó a la oficina del primer ministro en diciembre de 2012. Su tercer mandato como líder del PLD y, por lo tanto, primer ministro, finaliza en septiembre de 2021.

“Número en su espalda”

Derrocar a un primer ministro es difícil y Abe, quien renunció en 2007 después de un primer mandato problemático, puede querer evitar una salida igualmente apresurada esta vez.

Pero competir por los sucesores potenciales se está calentando.

“Abe tiene un número en la espalda y ese número es septiembre de 2021”, dijo Jesper Koll, asesor principal del administrador de fondos WisdomTree Investments. “Los retadores dentro del PLD están en la rampa de salida y listos para despegar”.

El ex canciller Fumio Kishida, un leal de Abe plagado de un débil apoyo público, creó este mes un grupo dentro del partido para crear una “visión para un mundo posterior al coronavirus”, en un aparente esfuerzo por elevar su perfil.

Un ex ministro de defensa, Shigeru Ishiba, un crítico de Abe que encuesta bien con los votantes pero tiene un apoyo débil entre los parlamentarios del PLD, ha estado cultivando lazos con el poderoso secretario general del PLD, Toshihiro Nikai.

El mandato de Abe termina en 2021 (Akio Kon/Pool via REUTERS/archivo)

También se especula que el ministro de Defensa, Taro Kono, está buscando el puesto más alto. Incluso si Abe cumple su mandato, las posibilidades de un rebote sustancial que restablecería su control sobre el partido parecen escasas, especialmente con la economía en camino a su peor depresión desde la Segunda Guerra Mundial.

“El manejo de Abe del coronavirus podría no ser tan malo, pero tiene muchos otros problemas”, dijo un legislador veterano del PLD. “Además, él ha estado en el poder tanto tiempo que la gente está harta”.

Japón no ha sufrido un aumento explosivo de coronavirus, pero los críticos han señalado una respuesta temprana lenta y retrasos en los pagos de apoyo tan necesarios.

Tarjeta salvaje

Abe esperaba un año muy diferente en 2020: presidir los Juegos Olímpicos de Tokio, llevar a su partido a una victoria electoral y tal vez incluso ganar un raro cuarto mandato como líder del PLD.

Ese escenario comenzó a desmoronarse en marzo cuando el coronavirus forzó el aplazamiento de los Juegos.

Sus tasas de aprobación cayeron por debajo del 30% en dos encuestas de opinión el mes pasado. Una encuesta realizada entre el 5 y el 7 de junio por el diario de negocios Nikkei mostró una caída de 11 puntos al 38%.

Tiene un comodín: podría convocar elecciones generales anticipadas para renovar su mandato.

Los expertos del partido dijeron que era poco probable pero que no se podía descartar. Ya ha llevado a su partido a la victoria en cinco elecciones.

“El gobierno de Abe no durará a menos que amenace a los políticos del PLD con elecciones anticipadas”, dijo un alto funcionario del PLD.

La otra fuerza de Abe radica en la debilidad de sus rivales.

“Me gustaría ver un cambio de administración”, dijo Chisato Tanaka, un traductor de 26 años. “Pero no hay nadie en particular que me gustaría ver convertirse en primer ministro”.

(Linda Sieg, Yoshifumi Takemoto, Reuters)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Coronavirus: cómo logró Japón levantar el estado de emergencia en menos de dos meses

La búsqueda sin fin de decenas de japoneses que llevan décadas secuestrados en Corea del Norte

Okinotorishima, el misterioso atolón con pasado español por el que Japón gastó más de 600 millones de dólares