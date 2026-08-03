México
Agregar Infobae enGoogle

Survivor México: quién sale eliminado hoy 2 de agosto

Los fans ya especulan sobre quién podría abandonar las playas de República Dominicana en la segunda semana

(Survivormx)
(Survivormx)
Guardar

La tensión en Survivor México 2026 alcanza su punto más alto al acercarse la segunda eliminación de la temporada.

Las redes sociales ya se han adelantado, filtrando el posible nombre del participante que podría abandonar la competencia este domingo 2 de agosto.

La conducción de Carlos Guerrero “Warrior” ha mantenido la atención de la audiencia, mientras los equipos enfrentan crecientes divisiones internas y estrategias cada vez más agresivas.

PUBLICIDAD

Los spoilers que circulan en foros y sitios especializados apuntan a Javi Márquez, integrante de los Halcones, como el eliminado más probable de esta semana. Sin embargo, la producción aún no confirma oficialmente ningún resultado y la incertidumbre se mantiene hasta la transmisión del “Juego de Extinción”.

Otros nombres en riesgo, según la conversación digital, son Eric (también de Halcones) y Sheila de Jaguares, dependiendo del desenlace del duelo grupal por la inmunidad.

PUBLICIDAD

El capítulo de la extinción se transmite los domingos, se especula que podría salir Javier Márquez (Survivormx)

Durante la semana, la competencia estuvo marcada por enfrentamientos verbales y rupturas de alianzas.

Qué ha pasado en Survivor México

El capítulo más reciente dejó al equipo Halcones fracturado, tras un consejo tribal cargado de acusaciones y tensiones no resueltas entre Shada, Anaí, Javi y Sahit.

La polémica giró en torno a la estrategia de inmunidad individual y el uso de ventajas obtenidas en exilio, lo que detonó un ambiente de desconfianza que impactó en el rendimiento colectivo.

En los últimos días, Sebastián (Jaguares) y Aurélie (Halcones) se destacaron al ganar collares de inmunidad, aunque la jugadora Anaí sorprendió al emplear un poder especial que cambió el destino de esa protección.

Los Halcones, debilitados anímicamente, enfrentan el riesgo de perder a un miembro clave, mientras la tribu rival se consolida con una victoria sólida en la última competencia grupal.

A lo largo de la semana, Survivor México ha mostrado una dinámica cambiante, donde las estrategias personales y las tensiones internas han tomado protagonismo sobre el rendimiento físico. El capítulo 11 dejó una huella de división y un equipo al borde del colapso emocional, según las reacciones de los seguidores y analistas en redes sociales.

Dónde ver Survivor México 2026

  • Transmisión en vivo: Azteca Uno, domingos a las 18:00 horas.
  • Emisión de lunes a viernes: 18:30 horas, también por Azteca Uno.
  • Streaming: Plataforma Disney Plus.
  • Repeticiones y fragmentos destacados: canales oficiales de Survivor y redes sociales de TV Azteca.

Participantes actuales de Survivor México 2026

  • Julio Camejo
  • Shada Hernández
  • Sahit Sosa
  • Viviann Baeza
  • Rey Grupero
  • Anahí
  • Aberl Robles
  • Tzasna Carrasco
  • Aurélie Garzonio
  • Javier Márquez
  • Azalia Ojeda
  • Erick (Halcones)
  • Sheila (Jaguares)

Lista de eliminados

  • Bobby Larios (Halcones)

Las próximas horas serán decisivas para conocer el nombre del segundo eliminado de Survivor México 2026.

Aunque los spoilers señalan a Javi Márquez como principal candidato, el resultado definitivo dependerá del desarrollo del Juego de Extinción y la transmisión oficial.

La audiencia puede seguir todos los detalles y la resolución de la controversia a través de las plataformas ya mencionadas.

Cómo funciona el duelo de eliminación

La dinámica de eliminación de Survivor México 2026 los domingos consiste en que los participantes compiten durante la semana en diferentes pruebas y estrategias.

El día de eliminación, quienes hayan acumulado más votos negativos o hayan perdido los retos cruciales se enfrentan en el llamado “duelo de extinción”, donde uno de ellos abandona definitivamente la competencia.

  • Los participantes compiten durante la semana en retos individuales y por equipos.
  • Se realiza una votación interna y/o acumulación de puntos negativos según el desempeño y las alianzas.
  • El domingo, los nominados se enfrentan en el “duelo de extinción”.
  • El perdedor del duelo es eliminado y deja la competencia.

Temas Relacionados

Survivor Méxicomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Vinculan a proceso a dos hombres por matar a tiros a un motociclista en Atizapán de Zaragoza

La indagatoria señaló que una camioneta negra interceptó al grupo sobre la avenida Dr. Jiménez Cantú y que uno de los señalados habría dado la orden antes del disparo fatal

Vinculan a proceso a dos hombres por matar a tiros a un motociclista en Atizapán de Zaragoza

Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 en Veracruz e inicia fase de saneamiento y reparación de daños

La petrolera informó que el pozo dejó de presentar flujo en superficie y anunció que continuará con el saneamiento y reparación de daños en Las Choapas

Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 en Veracruz e inicia fase de saneamiento y reparación de daños

Cómo preparar un exfoliante corporal casero con ingredientes de cocina

Renueva tu piel en casa con una receta fácil y respaldada por especialistas

Cómo preparar un exfoliante corporal casero con ingredientes de cocina

Así es el “violentometro animal” que busca categorizar y sancionar la violencia contra animales

En México, el maltrato animal es un problema que genera preocupación social y demanda acciones de prevención desde distintos ámbitos

Así es el “violentometro animal” que busca categorizar y sancionar la violencia contra animales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de agosto: detienen al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Procesan por trata de personas a “El Diente de Oro”, presunto integrante del Tren de Aragua

Capturan a tres cubanos con más de 130 dosis de presuntas drogas en Cancún

Morena aclara el papel de Roldán Álvarez Ayala tras la captura de “El R1” por el caso Carlos Manzo: “No se solapan complicidades”

Capturan a presunto coautor del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Aldo Rendón estalló contra la producción

La Casa de los Famosos México 2026 hoy domingo 2 de agosto en vivo: Aldo Rendón estalló contra la producción

Omar García Harfuch enciende las redes con su faceta de padrino en la Escuela Naval Militar

Aprueban medidas de protección solicitadas por Alejandra Tijerina en contra de Masad Altamimi

Cynthia Klitbo le canta las mañanitas a su hija desde La Casa de los Famosos México; así reaccionó

Yahir revela cómo fue trabajar con Martha Higareda y reaviva especulaciones sobre un antiguo romance

DEPORTES

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: selección femenil de México golea 7-0 a Jamaica

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: selección femenil de México golea 7-0 a Jamaica

Pumas Femenil pierde ante León como local en su debut del Apertura 2026

Randal Willars gana medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Qué necesita México para clasificar a la siguiente ronda en los torneos de futbol dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Shakur Stevenson manda felicitación a Camarón Zepeda tras conseguir el campeonato mundial del CMB: “Me sorprendiste”