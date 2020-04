Coronavirus: la OMS puso en duda la idea de “pasaportes inmunológicos” porque puede haber riesgo de reinfección

La Organización Mundial de la Salud pidió no apresurarse a implementar estos documentos que certifican supuestos “portadores de anticuerpos” ya que no existen pruebas contundentes de que un recuperado no pueda volver a enfermarse de COVID-19