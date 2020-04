Exigir que todo el mundo use mascarilla. “Una máscara de tela no brinda protección sustancial a la persona que la usa, pero puede evitar que alguien infectado transmita el COVID-19 a otros. En la jerga de la epidemiología, eso se llama ‘control de la fuente’”, explicó. Si bien ya las autoridades de salud pública de los Estados Unidos han sugerido a la población ese recurso, Venkayya opinó que no es suficiente: “Necesitamos una orden —no sólo una recomendación— de que todo el mundo debería utilizar una máscara facial en lugares públicos. Esto podría reducir de manera importante la transmisión comunitaria, a la vez que haría posible que la gente saliera de sus hogares. También abordaría el difícil asunto de la transmisión del virus por personas que no tienen síntomas”.