“Creo que en circunstancias normales el Estado no debería tener el poder de decidir las prioridades de la gente. Pero estas no son circunstancias normales, por lo que tenemos que pensar más cuidadosamente en lo que es moralmente permisible y lo que no. La mayoría de los confinamientos tienen como objetivo limitar el contacto interpersonal a las personas de un mismo hogar. Esto impide que los ancianos que viven separados de sus hijos y nietos los vean, lo cual podría impedirles a algunos ver a sus familiares por última vez. Eso es inhumano y, pienso, injustificado. Un mejor enfoque sería permitirle a la gente visitar a sus familiares mayores, siempre que se queden en el lugar, y siempre que todos entiendan los peligros que esto conlleva. Entonces, la gente podría tomar sus propias decisiones sobre el riesgo que desea correr”, dijo a Infobae el filósofo James Stacey Taylor, profesor de ética aplicada en The College of New Jersey.