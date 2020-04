“El enfoque de todos los partidos políticos debería ser salvar a su gente. Por favor, no politicen este virus”, dijo Ghebreyesus. Y enfatizó su pedido con una advertencia gráfica: “Si quieren tener más bolsas de cadáveres, entonces háganlo. Si no, entonces absténganse de politizarlo. Cuando hay grietas a nivel nacional y global, es cuando el virus tiene éxito. No deberíamos perder el tiempo señalando con el dedo”, dijo Tedros en una conferencia virtual en Ginebra, Suiza. Y agregó: “Es como jugar con fuego”.