“El Blitz es parte de un pasado violento y amargo, no una metáfora apropiada para los problemas del siglo XXI. Ahora más que nunca, deberíamos reflexionar sobre la verdadera historia de este espíritu, y dejar que el sentimiento desaparezca”, consideró Richard Overy, profesor de historia en la Universidad de Exeter, en un reciente artículo en The Guardian. “Quizás sirva para contener el pánico y promover acciones colaborativas, pero quizás no, como atestiguan las góndolas vacías en los supermercados y la incertidumbre en el gobierno”, agregó.