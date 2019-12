Por la protuberancia que la ofensiva dejó plasmada en los mapas del lado aliado, los estadounidenses llegaron a conocer a los combates de aquellos días como la Battle of the Bulge (Batalla de la protuberancia). Para los alemanes fue conocida como la Unternhemen Wacht am Rhein (Operación Guardia sobre el Rin). Pero en rasgos generales ha pasado a la historia como la Batalla de las Ardenas.