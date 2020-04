Esto, de todas maneras, no está en discusión. Solamente que para algunas personas ese reloj corre más rápido que para otras: “Las personas mayores no son tan buenas para reaccionar a los microorganismos que no han encontrado antes”, explica el médico e inmunobiólogo Janko Nikolich-Zugich de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona. En un artículo publicado en Nature, lo ha denominado “el umbral de la inmunidad”. Y aquí encontramos el camino para explicar por qué algunos adultos mayores pueden sobrevivir y otros, de menor edad, no tienen respuestas de su organismo para luchar contra el coronavirus. Se explica con tres preguntas clave: