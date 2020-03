Comenzaron a surgir rumores de contagio por un virus no conocido. Eso podía llegar a ser catastrófico o apocalíptico. Mi esposa Clare, como toda dama bien precavida, me pidió que fuera a la farmacia por los barbijos. Siendo un marido complaciente, inmediatamente fui a dos donde no los encontré, y recién en la tercera quedaron unos pocos en las góndolas. Eran de cinco unidades por paquete. No las de cirugía, pero de algo servían. Tomé todas. Sin embargo, al oír a otras personas entrando por lo mismo, y que la respuesta era ‘No hay más, están todas en la góndola’. En ese instante sentí la obligación de devolver algunas a su lugar, llevarme lo que la conciencia y prudencia permitió.