La cuarentena en todo el estado de Nueva York “es la medida más radical que podemos tomar”, dijo Cuomo a periodistas. “El 100% de la fuerza laboral debe quedarse en casa” en el caso de “servicios no esenciales”, señaló. “Vamos a monitorearlo. Habrá multas y puede haber cierres forzados de comercios que no cumplan. No estoy bromeando”, precisó.