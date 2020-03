“Tal vez estén tentados a salir esta noche. A ustedes les digo por favor, no lo hagan. Tal vez piensen que son invencibles pero no hay garantías de que no se contagien. Además, pueden estar contagiados y transmitir la enfermedad. Queremos que, en la mayor medida posible, se queden en sus casas”, expresó Johnson en una declaración pública, en la que indicó a su vez que su gobierno monitoreará la situación de manera constante con el objetivo de determinar “si estas medidas se pueden relajar”.