13.10 : Argentina ordenó un aislamiento obligatorio por 14 días a las personas que ingresen al país sudamericano procedentes de los países más afectados por el nuevo coronavirus “Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública”, dijo el presidente Alberto Fernández.