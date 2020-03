“Por primera vez hemos creado sistemas de armas ofensivas que no hay en el mundo. Ahora son ellos (los estadounidenses) los que van a la zaga. Esto es algo que no había ocurrido nunca”, dijo el jefe del Kremlin en una entrevista publicada este lunes por la agencia oficial TASS. Y añadió: “Ante todo, me refiero a los sistemas de ataque hipersónicos, incluidos los de alcance estratégico”.