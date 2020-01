“El problema no existe”, dice el consejero madrileño de Educación del PP, Enrique Osorio. Las cifras oficiales que maneja sobre las quejas por charlas en los colegios no justifican la aplicación del pin parental: con 1,240,000 alumnos, 53,000 docentes y 1,200 centros sólo hay constancia de una reclamación por escrito y dos en Twitter. “Fue la inspección y comprobó que no había ocurrido nada", dice Osorio.