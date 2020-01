Abascal, a sabiendas de que su reciente partido aún no estaba en condiciones de liderar un Ejecutivo, brindó apoyos de gobernabilidad con los populares a cambio de apropiarse de una agenda mediática que contrasta con Sánchez. Casado cayó en la trampa y se ve atrapado en el discurso de Vox. Sabe que las imitaciones en política son un fracaso pero no encuentra una luz que lo ayude a escapar. Quizá tenga una oportunidad con los presupuestos. Si el PP no despierta rápido y recupera la iniciativa, dejará en manos de los ultras el liderazgo de la oposición española. Por la democracia y por esos chicos que no necesitan veto alguno, esperemos que no.