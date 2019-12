La madre dijo que ella y su marido habían descubierto el brutal castigo en internet y que había decidido probarlo personalmente. La madre le dijo al periódico Komsomolskaya Pravda: "Lo revisé yo misma y preparé un experimento. Me arrodillé sobre el trigo y no me hizo daño. Así que le permití a él (Kazakov) aplicar este castigo.”