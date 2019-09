Alguien gritó algo así como "¡Ponganse las máscaras!", tal vez en inglés o italiano o en árabe. No se entendió muy bien. Pero todos sabíamos de qué se trataba. Corrimos a buscar esas horribles máscaras de gas que teníamos todos los corresponsales que estábamos bajo las bombas en Bagdad. Eran un elemento imprescindible para la supervivencia. Casco, chaleco antibala y esas pantallas con gomas ajustables que hacían difícil la visión y la respiración. Después de un rato en silencio, con las ridículas máscaras en nuestras caras, cruzamos miradas inquisidoras. ¿Quién gritó? ¿Qué pasó? Nada. Una gata que saltó y salió corriendo con su cría nos dio la respuesta. No se trataba de un ataque químico como el que estábamos esperando. Si la gata vive, nosotros vamos a poder respirar. Lentamente, nos fuimos quitando las máscaras. Sí, había un olor intenso. Tal vez de la cercana planta petrolera de Al Doura. Pero no un gas letal como el que tanto temíamos. Había muchos antecedentes de ese tipo de ataques por parte del régimen de Saddam Hussein. Los propios expertos de las Naciones Unidas nos habían advertido poco antes de abandonar Irak: no encontramos armas de destrucción masiva –ese había sido el argumento de Estados Unidos para atacar- pero vimos grandes cantidades de químicos letales. Es posible que los usen si se encuentran en una situación desesperada.