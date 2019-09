Fue llevada a un orfanato, donde se notaba que no era de la zona. "Me dijeron que hablaba con acento de Bielorrusia, y usaba palabras diferentes para algunas verduras. No sé por qué los policías no prestaron atención cuando buscaban a mi familia", indicó Yulia. Evidentemente, las consultas realizadas en la región no dieron con los desesperados padres.