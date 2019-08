"El Daesh (ISIS) vino a reemplazar a los talibanes", explicó al New York Times Abdul Rahim Muslimdost, un clérigo sunita que estuvo confinado en el campo de detención estadounidense de Guantánamo. Muslimdost fue uno de los líderes religiosos que ayudó a crear la rama del Estado Islámico en Afganistán. Está compuesta, principalmente, por ex talibanes paquistaníes y afganos. Asegura que se alejó del grupo porque había sido infiltrado por los servicios de inteligencia de Pakistán. El gobierno de Islamabad tiene desde hace años una política de "profundidad estratégica", por la que ejerce influencia en Afganistán a través de diferentes facciones armadas. La presión internacional hizo que los paquistaníes dejaran de proteger a los talibanes y se comprometieran en el proceso de paz. Pronto los reemplazaron por los milicianos que huyeron del califato que habían levantado en Siria. El gobierno afgano cree que los talibanes, el ISIS y los agentes paquistaníes son parte de la misma trama. "Terminan actuando por los mismos intereses. Ya no importa mucho si el atentado es de uno u otro lado. Los talibanes reivindican ataques del Daesh y viceversa. Y tienen la ayuda para escapar a la retaguardia en nuestro país vecino", dijo en Kabul la última semana, Massoud Andarabi, ministro del Interior afgano.